'ईडी'ला पूर्ण सहकार्य करणार : उन्मेष जोशी

मुंबई : अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) नोटीस मिळाल्याने मी आज ईडीच्या कार्यालयात हजर राहिलो होतो. चौकशीत मी ईडीला पूर्ण सहकार्य करणार असे माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचा मुलगा उन्मेष जोशी यांनी म्हटले आहे.

Unmesh Joshi, son of Shiv Sena leader Manohar Joshi, in Mumbai: I received a notice & I have come to meet Enforcement Directorate (ED) officers today. No questionnaire was sent to me by ED. I'll cooperate with them. It must be about Kohinoor (Kohinoor building case). pic.twitter.com/x3pKJF9YlZ

