गर्भवतींच्या कोरोना चाचणीकडे दुर्लक्ष नको; 88 टक्के पॉझिटिव्हमध्ये नाहीत लक्षणे

मुंबई : गर्भवती महिलांच्या कोरोना चाचणीकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरू शकते. गर्भवती महिलांच्या केलेल्या अभ्यासात 88 टक्के पॉझिटिव्ह महिलांमध्ये कोरोनाची लक्षणे नसल्याचे समोर आले आहे. अशा प्रकरणात जर या महिलांच्या कोरोना चाचण्या केल्या नाहीत तर त्यामुळे प्रसुतीच्या वेळी वैद्यकीय कर्मचारी तसेच वॉर्डमधील इतर शिशू तसेच त्यांच्या मातांना ही कोरोनाचा धोका होऊ शकतो. 'भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद' तसेच 'नॅशनल इंस्टिट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टीव्ह हेल्थ -परळ ने 'मेडीकल एज्युकेशसन एँड ड्रग्स' सह एक 'प्रेग कोविड' नावाचा नोंदणी विभाग तयार आहे. यामध्ये राज्यातील 18 सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच मुंबईतील नायर रूग्णालयात येणा-या महिलांची माहिती संकलित करण्यात येत आहे.



एप्रिल 25 ते मे 20 दरम्यान राज्यातील 15 वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच नायर रूग्णालयातील गर्भवती महिलांची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. या काळात रूग्णालयात 1,140 महिला दाखल झाल्या होत्या, ज्यात 321 महिलांना कोरोना झाला होता. यातील केवळ 37 (11.5) टक्के महिलांना कोरोनाची लक्षणे होती असे प्रमुख अभ्यासक तसेच आयसीएमआर-एनआयआरआरएचचे प्रमुख डॉ. राहुल गजभिये यांनी याबाबत माहिती देतांना सांगितले. लक्षणे असणा-या महिलांना ताप, थंडी, जुलाब तसेच श्वास घेण्यास त्रास तसेच वास घेण्याची क्षमता कमी झाली असल्याच्या तक्रारी होत्या. आयसीएमआरने या सर्व महिलांची कोरोना चाचणी कऱण्यास सांगितले होते. त्यानंतर या महिलांची प्रत्येक निरिक्षणे नोंदवण्यात आल्याचे ही ते पुढे म्हणाले. आयसीएमआर-एनआयआरआरएचच्या संचालिका डॉ.स्मिता महाले, डॉ.राहुल गजभिये, डॉ दिपक मोदी, नायर रूग्णालयातील डॉ. निरज महाजन तसेच एमईडीडीचे डॉ.राकेश वाघमारे यांनी या अभ्यासात सहभाग नोंदवला. गर्भवती महिलांची रोगप्रतिकारशक्ती कमी असते. त्यामुळे त्या अति जोखमीच्या वर्गवारीत येत असल्याने त्यांना कोरोना होण्याचा धोका अधिक असतो. अशा परिस्थितीत त्यांना अधिक खबरदारी घेण्याची गरज असल्याचे ही या डॉक्टरांनी सांगितले. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: The ICMR study found that 88 percent of positive pregnancies had no corona symptoms