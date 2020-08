पवई तलावात मुर्ती विसर्जनासाठी जाणार असाल तर सावधान! तलावात आढळली भली मोठी मगर

चेंबुर - मुंबई महानगरपालिका व पोलिस गणेशमुर्तीविसर्जनाकरीता प्रमाणात तयारीला लागले आहे. परंतु उपनगरातील पवई तलावाच्या काठावर मगर असल्याचा व्हिडिओ वायरल झाल्याने नागरिकांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. कोरोनाच्या पादुर्भावमुळे यंदा गणेश उत्सव सध्या पद्धतीने साजरा होत आहे. आज गणपतीचे आगमन झाले आहे. उद्या दीड दिवसाच्या गणपतीचे विसर्जन करण्यात येणार आहे. पवई तलावावरही गणेश विसर्जन दरवर्षी प्रमाणे यंदाही होणार असल्याने पालिका व पोलिसांनी बंदोबस्त मोठ्या प्रमाणात ठेवला आहे. या तलावात मगरीचे अस्तित्व असल्याने विसर्जन करताना कोणतीही वाईट घटना घडू नये म्हणून पालिकेने तलावावर सुरक्षेसाठी जाळे टाकले आहे. परंतु एक मगर किनारी भागात आल्याचे या व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. त्यामुळे परिसरातील गणेशभक्तांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वसई-विरार, नालासोपारा परिसरात प्रशासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद! तब्बल इतक्या सार्वजनिक मंडळांना रद्द केला गणेशोत्सव हा वायरल झालेला व्हिडीओ सत्य आहे.

सकाळी आज तलावाच्या किनारी मगर आली होती. मात्र आमच्या कर्मचाऱ्यांनी सदर ठिकाणी मोटर बोटच्या सहाय्याने मगरीला तेथून पळवले आहे. या ठिकाणी आमचे कार्मचारी तैनात असून नागरिकांनी घाबरू नये असे एस विभागाचे कार्यकारी अभियंता संदिप कांबळे यांनी सांगितले. पवई तलावात मोठ्या प्रमाणात मगरी!

पवई तलावात मोठ्या प्रमाणात मगरी आहे. त्यांनी कित्येकदा हल्ले करून मासेमारी करणाऱ्या व्यक्तीला जखमी केले आहेत. काही ठिकाणी ही दगडावर मगरी आलेल्या दिसतात. या मगरी बाहेर येऊन हल्ला करतील या भीतीने या ठिकाणी फिरण्यास येणाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे --------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

