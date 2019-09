मुंबई : पावसाने रेल्वे वाहतूक विस्कळीत

मुंबई : सकाळपासून पडणार्या मुसळधार पावासामुळे मध्य आणि हार्बर मार्गावरील लोकल सेवा १० ते १५ मिनीटे विलंबाने धावत आहे. दरम्यान, सतत पडणार्या पावसामुळे लोकलचा वेग कमी झाला असून, प्रवाशांनाही मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे.

सातत्याने बरसणाऱ्या पावसामुळे रेल्वे आणि रस्ते वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. याचा फटका मध्य आणि हार्बर मार्गावरील रेल्वे वाहतूकीला बसला आहे. या मार्गांवरची वाहतूक १० ते १५ मिनिटे उशिराने सुरू आहे. लोकल विलंबाने धावत असल्यामुळे प्रवाशांनाही लेटमार्क बसला आहे.

