धक्कादायक! दहिसरमध्ये भरदिवसा ज्वेलर्सची दुकानात घुसून हत्या

मुंबई: मुंबईत (Mumbai) भरदिवसा दहिसर (dahisar) भागात गोळीबाराची (Mumbai firing) घटना घडली आहे. दहिसर पूर्वेला रावल पाडा परिसरात गावडेनगरमध्ये ओम साई राज ज्वेलर्सचे (om sai raj jewellers) दुकान आहे. आज सकाळी पावणेअकराच्या सुमारास तिघेजण ओम साई राज ज्वेलर्सच्या दुकानात घुसले व दुकानदाराच्या डोक्यात गोळी घातली. (In mumbai dahisar area firing at om sai raj jewellers shop one shot dead by accused)

तिन्ही आरोपी एक्टिव्हावरुन आले होते. दुकानदार रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळल्यानंतर तिन्ही आरोपी दुकानातील माल आणि दोन हेवी ट्रँवल बॅगा घेवून तिथून पळून गेले. गोळीबारात व्यापाऱ्याचा मृत्यू झाला आहे.

घटनास्थळी अप्पर पोलीस आयुक्त दिलीप सावंत, डिसिपी स्वामी मामले दाखल झाले असून पुढील तपास सुरु आहे. दुकानातून निघाल्यावर एक्टिव्हावरुन पळत असताना तिघांचे फोटो कॅमेऱ्यामध्ये कैद झाले आहेत. या घटनेनंतर आसपासच्या व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. फक्त लुटमारीच्या उद्देशाने की, व्यक्तीगत कारणातून हा गोळीबार झालाय, ते तपासातून समोर येईल.