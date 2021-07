मुंबई: घरगुती भांडणाच्या वादातून राग अनावर झालेल्या बापाने आपल्याच तीन मुलांना आईस्क्रीममधून (icecream) उंदीर मारायचं (rat killing poision) औषध दिल्याचा धक्कादयक प्रकार मानखुर्द (Mankhurd) मध्ये उघडकीस आला आहे. (In mumbai mankhurd area Father try to kill his three childrens by giving rat poision from icecream)

या घटनेत अलिशान मोहम्मद अली अन्सारी या 5 वर्षाच्या मुलाचा मृत्यू झाला असून इतर दोन मुलं अलीना 7 वर्ष, अरमान 2 वर्ष यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

या घटनेनं मानखुर्द परिसरात एकच खळबळ माजली असून मुलांची आई नाजीया हिने दिलेल्या तक्रारीनुसार मानखुर्द पोलिसात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.