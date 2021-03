 २५ दिवसांत कोरोना रुग्णांच्या संख्येत २० टक्क्यांची वाढ

गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत असल्याचं दिसून येत आहे. यामध्येच आता मागील २५ दिवसांमध्ये राज्यातील कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत २० टक्क्यांची वाढ झाल्याचं समोर आलं आहे. विशेष म्हणजे फेब्रवारीच्या तुलनेत ही वाढ चार पटींनी वाढल्याचं तज्ज्ञांकडून सांगण्यात येत आहे. राज्यात मागील २५ दिवसामध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या २०.३२ टक्क्यांनी वाढली आहे. ४ फेब्रुवारी ते २८ फेब्रुवारी या कालावधीत नोंदविण्यात आलेल्या केसेसच्या तुलनेत मार्च महिन्यातील आकडेवारी ही ६ टक्क्यांनी वाढली आहे. सध्या राज्यात कोरोना चाचणी केली जात आहे. या चाचणीमध्ये अनेक जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचं समोर येत आहे. विशेष म्हणजे नागरिक कोरोनाविषयी आखून दिलेले नियम आणि अटी पाळत नसल्यामुळेच ही रुग्णसंख्या वाढत असल्याचंही म्हटलं जात आहे. आकडेवारीनुसार, ४ फेब्रुवारी ते २८ फेब्रुवारी दरम्यान १ लाख,१९ हजार ,०६८ एवढ्या केसेसची नोंद झाली होती. त्याच्या तुलनेत आता १ ते २५ मार्च दरम्यान राज्यात ४ लाख, ३९ हजार,३६६ केसेसची नोंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या आकडेवारीनुसार, राज्यात चार पटीने जास्त रुग्णसंख्या वाढली आहे. " राज्यात सर्व प्रकारच्या लक्षणांसाठी चाचण्या केल्या जात आहे. ज्या नागरिकांमध्ये लक्षणे आढळतात त्यांच्यावर उपचार करुन निदान केले जाते. चाचण्यांची संख्या वाढवली जाणार आहे, असे वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांनी सांगितले. चाचण्यांमध्ये जवळपास ६० टक्के वाढ झाली आहे. उपलब्ध वैद्यकीय पायाभूत सुविधांमुळेच ही वाढ कायम ठेवू शकतो. मुंबईत दररोज चाचणी ५० हजार ते ६०हजारांपर्यंत चाचण्या केल्या जात आहेत आणि लसीकरणाचा ही वेग वाढत आहे, असं मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी सांगितले. संपादन - शर्वरी जोशी



