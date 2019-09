बेस्ट कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ; 10 हजारांपर्यंत वाढणार पगार

मुंबई : सातवा वेतन आयोगानुसार आज बेस्ट प्रशासनासोबत बेस्ट कामगार सेनेने करार केला. हा करार 1 एप्रिल 2016 ते 31 मार्च 2021 या कालावधीसाठी केला आहे. या करारानुसार कामगारांना 17 टक्के वेतनवाढ होणार असल्याची माहिती बेस्ट कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुहास सामंत यांनी दिली. या करारापोटी 1150 कोटी रुपये इतका आर्थिक बोजा बेस्ट उपक्रमावर पडला आहे. या करारामुळे कामगारांना किमान 5 हजार ते कमाल 10 हजार रुपये वेतनवाढ मिळू शकेल. तसेच पालिकेच्या कामगारांइतकेच बेस्टच्या कामगारांना सानुग्रह अनुदान मिळेल, अशी माहिती सामंत यांनी दिली.

Web Title: Increment to BEST employees salary will increased up to 10 Thousand