भारतात सर्वाधित आंबट शौकीन..

मुंबई : पॉर्न पाहण्यात सर्व जगात भारतीय सर्वांत पुढे असल्यांची धक्कादायक बाब समोर आलीय. कोणी केलंय हे सर्वेक्षण. काय आहेत या सर्वेक्षणाच्या इतर बाबी, वाचा हा रिपोर्ट. पॉर्न पाहण्यात भारतीय नंबर वन

तब्बल 89 टक्के स्मार्टफोनधारक भारतीयांनी पाहिलं पॉर्न धक्का बसला ना... पण हे खरं आहे... एका पाहणीत हे सत्य समोर आलंय. एकीकडे भारतात स्मार्टफोन्सची विक्री दररोज नवी उंची गाठत असतानाच, या स्मार्टफोनचा वापर चक्क पॉर्न फिल्म पाहण्यासाठी होत असल्याचं एका पाहणीत दिसून आलंय. भारतापाठोपाठ अमेरिकेत सर्वाधिक पॉर्न पाहिले गेल्याचं दिसून आलंय. मोठी बातमी : रणवीर सिंगवर का आली भाड्याच्या घरात राहायची वेळ

भारतात 2017च्या तुलनेत पॉर्न पाहण्याचं प्रमाण 3 टक्क्यांनी वाढलंय.

2019 मध्ये 89 टक्के स्मार्टफोनधारक भारतीयांनी फोनवर पॉर्न पाहिलं.

अममेरिकेतील 81 टक्के स्मार्टफोनधारकांनी फोनवर पॉर्न पाहिलंय

तर तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या ब्राझीलमध्ये 79 टक्के लोकांनी पॉर्न पाहिलंय.

युकेमध्ये 74 तर जपानमध्ये 70 टक्के स्मार्टफोनधारकांनी पॉर्न पाहिल्याचं दिसलंय.

जगभरातील 4 पैकी 3 जण मोबाईल फोनवर पॉर्न पाहतात. मोठी बातमी : नेरूळमध्ये दिवसाढवळ्या घडला 'हा' प्रकार; तक्रार दाखल पॉर्न हब नावाच्या एका वेबसाईटच्या पाहणीत ही माहिती समोर आलीय. स्मार्ट फोनमुळे डेस्कटॉप आणि लॅपटॉपवर पॉर्न पाहण्याचं प्रमाण कमी झालंय. भारतात स्वस्त डेटा प्लान आणि स्मार्टफोनच्या किमतीत झालेली घट यामुळे पॉर्न पाहण्याचं प्रमाण वाढल्याचं बोललं जातंय. स्मार्टफोनमुळे संपर्कक्षेत्रात क्रांती झालीय. सर्व जग हाताच्या तळव्यावर आलंय. मात्र, याच स्मार्टफोनचा वापर जर पॉर्न पाहण्यासाठी होत असेल तर मात्र ही काळजीची गोष्ट आहे. Webtitle : indians are on the top in the list of watching porn on mobile smart phone

Web Title: indians are on the top in the list of watching porn on mobile smart phone