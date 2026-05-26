Nalasopara News: नालासोपाऱ्यात ‘इंडो-श्रीलंका विचासरम कार्यक्रम’ आणि भिक्खुणी संघमित्रा महाथेरी स्मृती सोहळा मोठ्या उत्साहात संपन्न!

विरार : 'संघमित्रा गंधकुटी बुद्धविहार ट्रस्ट, नालासोपारा' आणि 'इंडो-श्रीलंका विरासत कार्यक्रम समिती' यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेला **भिक्खुणी संघमित्रा महाथेरी (सम्राट अशोक यांच्या सुकन्या)'* यांच्या पवित्र स्मृतीप्रित्यर्थ विशेष इंडो-श्रीलंका विरासत कार्यक्रम आणि धम्म परिषद नुकतीच नालासोपारा येथे अत्यंत भक्तीमय आणि उत्साही वातावरणात पार पडला.या ऐतिहासिक सोहळ्याला परिसरातील हजारो बौद्ध उपासक-उपासिका आणि बौद्ध समाज बांधवांनी मोठ्या संख्येने हजेरी लावली होती..कार्यक्रमाची सुरुवात संध्याकाळी अत्यंत पारंपरिक पद्धतीने झाली. समुद्रकिनाऱ्यावरून बोटीने बौद्ध भिक्खू आणि भिक्खुणी संघ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत एक भव्य आणि शिस्तबद्ध मिरवणूक काढण्यात आली. यावेळी उपासकांनी हातात पंचशील ध्वज, बौद्ध प्रतीक आणि सम्राट अशोक कन्या भिक्खुणी संघमित्रा यांच्या प्रतिमा घेतल्या होत्या. श्रीलंकेहून आणलेले पवित्र बोधिवृक्षाचे रोप, तथागत भगवान गौतम बुद्धांची मूर्ती आणि मंगल कलश अतिशय आदराने मुख्य भव्य मंचावर आणण्यात आले.या कार्यक्रमाच्या मुख्य धम्म परिषदेच्या व्यासपीठावर राजकीय, सामाजिक आणि धम्म क्षेत्रातील अनेक दिग्गज उपस्थित होते. .यामध्ये प्रामुख्याने महापौर अजीव यशवंत पाटील, उपमहापौर मार्शल लोपीस, नगरसेवक परेश किणी होते. याप्रसंगी उपस्थित बौद्ध भिक्खू संघाच्या हस्ते महापौर, उपमहापौर आणि नगरसेवकांना सन्मानचिन्ह, स्मृतीपुस्तिका आणि पवित्र कमळाचे फूल देऊन सत्कार करण्यात आला.व्यासपीठावरून बोलताना मान्यवरांनी भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील प्राचीन बौद्ध वारसा आणि नालासोपारा शहराचे ऐतिहासिक महत्त्व यावर प्रकाश टाकला. .सम्राट अशोक आणि त्यांच्या सुकन्या संघमित्रा यांनी धम्माच्या प्रसारासाठी केलेले त्याग आणि कार्य आजही संपूर्ण जगाला शांततेचा मार्ग दाखवणारे आहे, असे प्रतिपादन मान्यवरांनी केले.या सोहळ्यासाठी संपूर्ण नालासोपारा आणि परिसरातील बौद्ध उपासक व उपासिका पांढरे शुभ्र वस्त्र परिधान करून उपस्थित होत्या. संपूर्ण परिसर "बुद्धं सरणं गच्छामि" च्या जयघोषाने आणि 'जय भीम' च्या नाऱ्याने दुमदुमून गेला होता..कार्यक्रमाचे यशस्वी नियोजन संघमित्रा गंधकुटी बुद्धविहार ट्रस्टच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी केले होते. शेवटी धम्म देशना आणि सामूहिक प्रार्थनेने या सोहळ्याची सांगता झाली.