VIDEO! बोरिवलीतील इंद्रप्रस्था शॉपिंग सेंटरला भीषण आग, घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या 14 गाड्या दाखल

मुंबई ः मुंबईतील बोरीवली पश्चिम येथील इंद्रप्रस्था शॉपिंग सेंटरमध्ये भीषण आग लागण्याली दुर्घटना घडली आहे. पहाटे 3 वाजण्याच्या सुमारास ही आग लागली असून सध्या आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात अग्निशमन दलाला यश आलं आहे. आगीची माहिती मिळताच घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या 14 गाड्या दाखल झाल्या. अग्निशमन दलाकडून आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आलं असून सध्या कुलिंगचे काम सुरू आहे. बोरिवलीतील इंद्रप्रस्था शॉपिंग सेंटरमध्ये पहाटे 3 च्या सुमारास अचानक आग लागली. काही वेळानंतर आगीने रौद्ररुप धारण करत संपूर्ण शॉपिंग सेंटरमध्ये आग लागली.

आगीत कोणतीही जिवितहानी नाही -

प्राथमिक माहितीनुसार, ही आग इमारतीच्या ग्राउंड प्लोअरवर लागली आहे. या भीषण आगीमुळे परिसरात धुराचे लोळ उडाले आहेत. या दुर्घटनेमध्ये कोणतीही जीवितहानी झाल्याची माहिती अजूनही समोर आली नाही. तसेच, आगीच कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. या आगीमुळे शॉपिंग सेंटरमधील सामानाचे मोठे नुकसान झाले आहे.

Maharashtra: Fire breaks out at a shopping centre at Borivali West in Mumbai; 14 fire engines at the spot. More details awaited.

— ANI (@ANI) July 11, 2020