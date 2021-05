By

कल्याण : सध्याच्या परिस्थितीत कोरोना प्रतिबंधक लसींना (corona vaccine) अत्यंत महत्त्व प्राप्त झालं आहे. नोंदणी करुनही लसीचे डोस वेळेवर मिळत नाहीयत. लसींच्या तुटवड्यामुळे अनेकांना केंद्रावरुन जाऊन विनालस माघारी फिरावे लागतेय. त्यामुळे अनेकजण शक्य त्या मार्गाने लसीचे डोस (vaccine looted) घेण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. (instead of corona vaccine Accused looted Polio vaccine at Kalyan health center)

कल्याणमध्ये तर काहीजणांची, कोरोना प्रतिबंधक लस चोरण्यापर्यंत मजल गेली आहे. कल्याणच्या मलंगगड भागातील मांगरुळ आरोग्य केंद्रामध्ये लस चोरीचा हा प्रकार घडला. चोरटे करोना प्रतिबंधक लसीचे डोस चोरण्यासाठी म्हणून आरोग्य केंद्रात घुसले. पण त्यांनी कोरोना लसी समजून पोलिओच्या लसींचे डोस चोरुन नेले.

आरोपीने खिडकीचे गज वाकवून आरोग्य केंद्रात प्रवेश केला. तिथून निघताना चोरट्यांनी सीसीटीव्ही कॅमेरा आणि टीव्ही सुद्धा चोरुन नेला. कल्याण ग्रामीणमध्ये ही घटना घडली आहे. या प्रकारामुळे रुग्णालयांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.