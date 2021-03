मनसुख हिरेन मृत्यूप्रकरण ATSकडेच; NIA करणार स्फोटकांसंबंधीचा तपास

ठाण्यातील व्यापारी मनसुख हिरेन यांच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणाचा तपास महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाकडेच (एटीएस) कायम असून स्फोटकं लिंक प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास एजन्सीकडे (एनआयए) सोपवण्यात आला आहे. एटीएसने याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे.

Investigation of Mansukh Hiren death case will remain with the ATS and the case related to the recovery of explosives in a car near Mukesh Ambani's house will be probed by NIA, clarifies ATS

कालच (रविवार) महाराष्ट्र एटीएसने याप्रकरणी हत्येचा, कट कारस्थान रचल्याचा तसेच पुरावे नष्ट केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. दरम्यान, रिलायन्स उद्योग समुहाचे चेअरमन मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया या निवासस्थानाबाहेर स्फोटकांनी भरलेली कार आढळल्याने खळबळ उडाली होती. ही कार मनसुख हिरेन यांच्या मालकिची असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या अँगलचा तपास एनआयएद्वारे करण्यात येणार असल्याचं आज (सोमवार) स्पष्ट करण्यात आलं आहे. एएनआयनं याप्रकरणी नव्यानं गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे.

National Investigation Agency (NIA) to investigate the case relating to the recovery of explosives from a car parked near Mukesh Ambani's house in Mumbai.

NIA is in the process of re-registering the case, it says.

— ANI (@ANI) March 8, 2021