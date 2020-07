मुंबईत आजही पावसाचं धुमशान, हवामान खात्यानं दिला इशारा

मुंबई- गेल्या तीन दिवसांपासून मुंबईत पावसानं धुमशान घातलं आहे. अशातच सोमवारीही मुंबई शहर व उपनगरांतील काही भागांमध्ये मुसळधार पावसाचा अंदाज हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आला आहे. हवामान विभागाकडून सोमवारीही (6 जुलै) मुंबई आणि कोकणात पावसाचा इशारा दिला आहे. त्याचबरोबर शहरातील काही भागांमध्ये अतिमुसळधार पावसाचा इशाराही हवामान खात्याकडून देण्यात आला आहे.

गेल्या काही दिवसांमध्ये तर मुंबईत झालेल्या पावसामुळे अनेक भागात पाणीही साचलं होतं. त्यामुळे ट्राफिकची समस्याही निर्माण झाली होती. महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या किनारपट्टीच्या भागात वाऱ्याचा वेग ताशी 50 ते 60 किमी इतका असणार आहे. कुलाबा येथील प्रादेशिक हवामान खात्याकडून या काळात मच्छिमारांना खोल समुद्रात न जाण्याचे आवाहन केलंय. तसंच, आवश्यक असल्यासच घराबाहेर पडा असा इशाराही हवामान खात्यानं दिला आहे. येत्या चोवीस तासात शहरातील कमाल तापमान 27 डिग्री सेल्सिअस तर किमान तापमान 24 डिग्री सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे.

तसंच नागरिकांना काळजी घेण्याचं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केलं आहे. शक्य असेल तर घराबाहेर पडू नका, अत्यावश्यक कामासाठीच घराबाहेर पडा असं आवाहन सरकारकडून करण्यात आलं आहे.

