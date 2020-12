राज्यपाल नियुक्त आमदारांची नावे घोषित करण्याआधीच त्यांना विरोध करणे चुकीचे

मुंबई : राज्यपाल नियुक्त आमदारांविरोधात करण्यात आलेली याचिका अकाली असून अद्याप राज्यपालांनी नावेच घोषित केलेली नाही, असा दावा राज्य सरकारच्या वतीने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला. विधान परिषदेवर नियुक्त केले जाणाऱ्या बारा आमदारांची यादी महाविकास आघाडीने राज्यपालांना दिली आहे. मात्र अद्यापही राज्यपालांनी त्याला मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे त्याआधीच त्याला विरोध करणे योग्य नाही, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. मुंबई परिसरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा उर्मिला मातोंडकर, आनंद शिंदे, नितीन पाटील व अनिरुद्ध वनकर हे चार उमेदवार कला क्षेत्राशी निगडित आहेत. तर एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, सचिन सावंत यांच्यासह आठजण राजकीय क्षेत्रातील आहेत. कायद्यानुसार राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७१(५) अन्वये कला, साहित्य, सामाजिक कार्य, विज्ञान व सहकार चळवळ या क्षेत्रातील प्रस्तावित सदस्य असणे बंधनकारक आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. It is wrong to oppose the governor appointed MLAs before announcing their names ------------------------------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

