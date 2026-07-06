Virar Flood Relief: वसई-विरार पुरग्रस्तांसाठी जीवदानी मंदिर संस्थानचा आधार; नगरसेवक व स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने अन्नछत्र उभारले

विरार : विरार येथील प्रसिद्ध जीवदानी देवी मंदिर हे भाविकांच्या श्रद्धेचा विषय आहे. याठिकाणी भाविक मोठ्या प्रमाणावर येत असतात. संस्थांच्या वतीने त्यांच्या साठी अनेक सुविधा उपलब्ध केलेल्या असल्या तरी नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी या संस्थांच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना मदतीचा हात दिला जातो. गेल्या आठवडा भर वसई विरार मध्ये पाऊस सुरु असून ठिकठिकाणी पाणी भरले आहे. अनेकांच्या घरात पाणी गेल्याने त्यांच्या चुली पेटल्या नाहीत. यासाठी पुढाकार घेत जीवदानी मंदिर संस्थांतर्फे गेल्या तीन दिवसा पासून पुरात अडकलेल्या आणि पाणी घरात घुसलेल्या नागरिकांसाठी खिचडी आणि पुलावचे वाटप करण्यात येत आहे. आता पर्यंत संस्थान तर्फे ५० हजार नागरिकांना याचे वाटप करण्यात आले आहे. .जीवदानी देवी मंदिर संस्थान हे आपल्या वेगळ्या कामासाठी प्रसिद्ध आहे. संस्थांतर्फे पालघर जिल्ह्यासाठी फिरता दवाखाना, रुग्नासाठी डायलेसिस सेन्टर ,सामुदायिक विवाह सोहळा असे अनेक समाजउपयोगी कार्यक्रम राबवत असते. कोरोनाच्या काळात तर संस्थान तर्फे जवळपास १ कोटी नागरिकांना २ वेळेचे जेवण पुरविण्यात आले होते. तर आता गेल्या आठवडाभर पडणाऱ्या पावसामुळे अनेकांचे संसार उघड्यावर आले आहेत. घरात घुसलेल्या पाण्या मुले त्यांची चुल्ही पपेटली नाही हे लक्षात घेत जीवदानी मंदिर संस्थानने पालिकेतील नगरसेवक आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने पाणी भरलेल्या ठिकाणी खिचडी आणि पुलावचे वाटप केले आहे. पहिल्या दिवशी १२ हजार, दुसर्या दिवशी १८ हजार आणि आज संद्याकाळी पर्यंत १० हजार लोकांना या खिचडी आणि पुलावचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती संस्थांचे अध्यक्ष प्रदीप तेंडोलकर आणि उपाध्यक्ष पंकज ठाकूर यांनी दिली आहे. याकामी नगरसेवक रोहन सावंत हे सगळ्याशी संपर्क करून खिचडी पोहोचविण्याचे काम करत आहेत..मुसळधार पावसामुळे रेल्वे ट्रॅकवर पाणी आल्याने विरार ,वसई स्थानकात उभय असलेल्या चार गद्यातील प्रवाशांनाही जवळपास २ हजाराच्या वरती खिचडीचे वाटप दुपारी करण्यात आले तर रात्री हि खचडीचे वाटप या प्रवाश्याना करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.