मुंबई

'के-नेस्ट कन्स्ट्रक्शन टेक'ची स्वदेशी बांधकाम ऑटोमेशन तंत्रज्ञानासह 'डीप-टेक' क्षेत्रात विस्तार

कंपनीच्या तंत्रज्ञान पोर्टफोलिओमध्ये रोबोटिक्स, ३डी बांधकाम मुद्रण, मानवी क्षमता वृद्धी, अचूक संवेदन आणि स्वयंचलित उंच इमारत बांधकाम प्रणालींचा समावेश
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k nest

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भारत - के-नेस्ट कन्स्ट्रक्शन टेकने डीपटेक बांधकाम तंत्रज्ञान क्षेत्रात विस्तार केला असून, बांधकाम रोबोटिक्स, ३डी बांधकाम मुद्रण, मानवी क्षमता वृद्धी, अचूक संवेदन आणि स्वयंचलित उंच इमारत बांधकाम प्रणालींमधील स्वदेशी उपायांसह आपला पोर्टफोलिओ अधिक सक्षम केला आहे.

या विस्तारामुळे के-नेस्टने बांधकाम प्रणाली उत्पादकापासून प्रत्यक्ष बांधकाम स्थळावर स्वयंचलन, यांत्रिकीकरण आणि मानव-मशीन सहकार्यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या बांधकाम तंत्रज्ञान कंपनीकडे केलेली वाटचाल अधोरेखित होते.

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Construction Field
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