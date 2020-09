कंगनाने शरद पवार यांचे नाव घेताच, जितेंद्र आव्हाड भडकले, म्हटले की,...

मुंबई - अभिनेत्री कंगना रानौतने केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यांनंतर तीच्यावर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊतांनी कडाडून टीका केली होती. काल कंगनाच्या घरावर मुंबई महानगर पालिकेने कारवाई केली. त्यानंतर या प्रकरणाला वेगळे वळण लागले. कंगनाने आणखी एक ट्विट केले त्या ट्वीटमध्ये त्यांनी राष्ट्रवादी पक्षाचे खासदार शरद पवार यांचाही उल्लेख केला आहे. त्यावरून आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी तीव्र प्रतिक्रीया दिली आहे.

आता कंगनाच्या खार येथील घरी महापालिकेने नोटीस पाठवली आहे. ही नोटीस केळव आपल्यासाठी नसून संपूर्ण इमारतीसाठी होती. या नोटीसला बिल्डरनं सामोरे जाण्याची आवश्यकता असून, ती इमारत शरद पवारांशी संबधित आहे. आम्ही त्यांच्या सहकाऱ्याकडून घर विकत घेतलं. असं कंगनानं म्हटलं होतं. तसंच कंगनानं एक नोटीसही शेअर केली होती. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी टीका केली आहे.

Everybody in #Mahrashtra knows about contribution of #SharadPawar Saheb in building and developing #Maharashtra but one lady has misinterpreted it as constructing a building #mentalhealth

