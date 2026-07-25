Karjat Lonavala railway block : कर्जत-लोणावळा घाटातील तिसऱ्या रेल्वे मार्गाचे काम वेगात; २५ ते २८ जुलैदरम्यान अनेक एक्स्प्रेस रद्द

मुंबई : मध्य रेल्वेच्या कर्जत-लोणावळा या दक्षिण-पूर्व घाट विभागातील तिसऱ्या रेल्वे मार्गाच्या पुनर्बांधणीचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून, यासाठी टप्प्याटप्प्याने ब्लॉक घेतले जात आहेत. घाटातील कठीण आणि आव्हानात्मक भौगोलिक परिस्थितीत हे काम सुरू असल्याने सुरक्षिततेच्या दृष्टीने २५ ते २८ जुलै या कालावधीत अनेक महत्त्वाच्या एक्स्प्रेस गाड्या रद्द करण्यात आल्या असून, काही गाड्यांचे मार्ग बदलण्यात आले आहेत..मुसळधार पावसामुळे काही दिवसांपूर्वी झालेल्या या घाट विभागात अनेक ठिकाणी दरडी कोसळल्या होत्या. त्यानंतर मध्य मार्गिका (मिडल लाईन) आणि डाऊन मार्गिका वाहतुकीसाठी पूर्ववत करण्यात रेल्वेला यश आले. आता तिसऱ्या मार्गावरील मातीचा ढिगारा हटविणे, भराव मजबूत करणे आणि रुळांची दुरुस्ती करण्याचे काम अहोरात्र सुरू आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत हे ब्लॉक घेण्यात आले असून, प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी गाड्यांचे अद्ययावत वेळापत्रक तपासूनच नियोजन करावे, असे आवाहन मध्य रेल्वेने केले आहे. रेल्वे प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, २५ ते २८ जुलैदरम्यान २२१५७ सीएसएमटी-चेन्नई एक्स्प्रेस, २२७३२ सीएसएमटी-हैदराबाद एक्स्प्रेस, २२९४४ इंदूर-दौंड एक्स्प्रेस (२५ ते २७ जुलै), २०४९५ जोधपूर-हडपसर एक्स्प्रेस (२५ ते २७ जुलै) आणि ११०४१ दादर-साईनगर शिर्डी एक्स्प्रेस (२५ जुलै) या गाड्या रद्द राहतील. तर अप दिशेने धावणाऱ्या २२१५८ चेन्नई-सीएसएमटी एक्स्प्रेस, २२७३१ हैदराबाद-सीएसएमटी एक्स्प्रेस (२५ ते २७ जुलै), २२९४३ दौंड-इंदूर एक्स्प्रेस, २०४९६ हडपसर-जोधपूर एक्स्प्रेस आणि ११०४२ साईनगर शिर्डी-दादर एक्स्प्रेस (२६ जुलै) या गाड्याही रद्द करण्यात आल्या आहेत..या गाड्यांच्या मार्गांत बदलघाट विभागातील कामामुळे काही एक्स्प्रेस गाड्या पर्यायी मार्गाने चालविण्यात येणार आहेत. त्यानुसार १८५१९, २२१०२ आणि ११०१८ या गाड्या दौंड-मनमाड-इगतपुरी-कल्याणमार्गे धावतील. २०९१९, २२१९३, २२७१८ आणि १६६१४ या गाड्या दौंड-मनमाड-जळगाव-भुसावळ-पलधी-सुरतमार्गे चालविण्यात येतील. २०८२१ ही गाडी दौंड कॉर्ड लाईन-मनमाड-भुसावळमार्गे, तर २०८२२ ही गाडी मनमाड-दौंड कॉर्ड लाईनमार्गे धावेल. याशिवाय १८५२० आणि ११०१७ या गाड्या कल्याण-मनमाड-दौंड-सोलापूरमार्गे, २२७१७, २०९६८ आणि १६६१३ या गाड्या सुरत-पलधी-मनमाड-दौंड-सोलापूरमार्गे, तर २२१९४ ही गाडी सुरत-पलधी-मनमाडमार्गे चालविण्यात येईल..शॉर्ट टर्मिनेशन, ओरिजिनेशन१११४० होस्पेट-सीएसएमटी एक्स्प्रेस (२४ ते २७ जुलै) ही गाडी पुणे येथे शॉर्ट टर्मिनेट करण्यात येईल, तर ११०३० कोल्हापूर-सीएसएमटी एक्स्प्रेस (२५ ते २८ जुलै) ही गाडी खडकी येथेच शॉर्ट टर्मिनेट केली जाईल तसेच ११०२९ सीएसएमटी-कोल्हापूर एक्स्प्रेस (२५ ते २८ जुलै) ही गाडी पुणे येथून शॉर्ट ओरिजिनेट होईल, तर १११३९ सीएसएमटी-होस्पेट एक्स्प्रेस (२५ ते २८ जुलै) ही गाडी खडकी येथून शॉर्ट ओरिजिनेट करण्यात येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.