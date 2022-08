मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे यांच्या पत्नी करुणा शर्मा या आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीसाठी विधानभवनातील कार्यालयात दाखल झाल्या आहेत. पण आजच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला जाण्यामागं त्यांनी टायमिंग साधल्याची चर्चा आहे. कारण आजच सभागृहात शिंदे यांनी धनंजय मुंडेंना टोला लगावला होता. (Karuna Sharma going to meeting with CM Eknath Shinde who taunted Dhananjay Munde today)

काहीवेळापूर्वी करुणा शर्मा या विधानभवनात पोहोचल्या. या ठिकाणी त्या मुख्यमंत्री कार्यालयात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार होत्या. मधल्या काळात मुख्यतः महाविकास आघाडीचं सरकार असताना करुणा शर्मा यांच्यावर विविध गुन्हे दाखल झाले होते. यासंदर्भातील काही मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या होत्या. यापार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून त्यांना भेटीसाठी वेळ देण्यात आली होती.

करुणा शर्मांनी साधलं टायमिंग

पण करुणा शर्मा यांनी मुख्यमंत्र्यांना भेटण्याचं जे टायमिंग साधलं आहे ते वेगळ्या पद्धतीचं आहे. कारण धनंजय मुंडेंचा एक विषय वेगळ्या पद्धतीनं आज सभागृहात पहायला मिळाला. त्यानंतर आज करुणा शर्मा आणि मुख्यंमत्री एकनाथ शिंदे यांची ही भेट होत आहे.

धनंजय मुंडेंचा असा घडला किस्सा

धनंजय मुंडे यांना टोला लगावताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 'करुणा' या शब्दाचा उल्लेख वेगळ्या पद्धतीनं केला. त्यानंतर सभागृहात अनेक चर्चा सुरु झाल्या. धनंजय मुंडे यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी पायऱ्यांवर सत्ताधाऱ्यांविरोधात वेगळ्या पद्धतीनं आंदोलन केलं. यामध्ये भाजपच्या मंत्र्यांना कमी महत्वाचं खातं दिल्याबद्दल टोमण्याच्या स्वरुपात सरकारचा निषेध नोंदवला होता. त्यांच्या या घोषणा प्रचंड चर्चेच्या ठरल्या होत्या. त्यानंतर त्यांच्या घोषणेचा उल्लेख करताना आज मुख्यमंत्री म्हणाले, "धनंजय मुंडे किती मनापासून घोषणा देत होते. पण त्यावेळी देवेंद्रजींनी तुमच्यावर प्रेम, दया, 'करुणा' दाखवली. पण परत परत ती दाखवता येणार नाही"