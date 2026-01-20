मुंबई

KDMC Update: शिंदे गटाकडून फोडोफोडीचे प्रयत्न... ठाकरे गटाचा नगरसेवक खरंच जंगलात लपला? खरं काय? मुंबईच्या राजकारणात खळबळ!

Maharashtra Municipal Politics and Defection Fears in Mumbai Region : महाराष्ट्रातील फोडाफोडीच्या राजकारणामुळे केडीएमसीत तणाव निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाचा नगरसेवक जंगलात लपल्याची चर्चा आहे, सत्य काय?
Maharashtra Political Turmoil: Defection Fears Force Uddhav Sena Councillor into Hiding

esakal

Sandip Kapde
Updated on

महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणात सध्या फोडाफोडीच्या खेळाला वेग आला आहे. नुकत्याच झालेल्या २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) मोठ्या प्रमाणात यश मिळवले असले तरी अनेक ठिकाणी बहुमतासाठी पक्षांना अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागत आहेत. यामुळे विरोधी पक्षांना घोडेबाजाराची भीती सतावत आहे. संख्याबळ वाढविण्यासाठी पक्षांच्या नेत्यांची धडपड सुरू झाली असून, नगरसेवकांना आकर्षित करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत (kdmc) उद्धव ठाकरे गटाचे नवनिर्वाचित नगरसेवक फोडाफोडीच्या राजकारणाला वैतागून थेट जंगलात लपल्याची अफवा पसरली आहे.

Kalyan-Dombivli Municipal Corporation

