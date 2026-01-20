KDMC Update: शिंदे गटाकडून फोडोफोडीचे प्रयत्न... ठाकरे गटाचा नगरसेवक खरंच जंगलात लपला? खरं काय? मुंबईच्या राजकारणात खळबळ!

महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणात सध्या फोडाफोडीच्या खेळाला वेग आला आहे. नुकत्याच झालेल्या २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) मोठ्या प्रमाणात यश मिळवले असले तरी अनेक ठिकाणी बहुमतासाठी पक्षांना अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागत आहेत. यामुळे विरोधी पक्षांना घोडेबाजाराची भीती सतावत आहे. संख्याबळ वाढविण्यासाठी पक्षांच्या नेत्यांची धडपड सुरू झाली असून, नगरसेवकांना आकर्षित करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत (kdmc) उद्धव ठाकरे गटाचे नवनिर्वाचित नगरसेवक फोडाफोडीच्या राजकारणाला वैतागून थेट जंगलात लपल्याची अफवा पसरली आहे. .उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या नगरसेवकांवर डोळाकेडीएमसीमध्ये एकूण १२२ सदस्य आहेत. येथे शिवसेना (शिंदे गट) चे ५३ नगरसेवक निवडून आले असून, भाजपचे ५० नगरसेवक आहेत. दोन्ही पक्षांची युती असल्याने त्यांचे एकत्रित संख्याबळ मजबूत आहे. तरीही महापौरपदासाठी अधिक मजबुती आणण्याच्या उद्देशाने शिंदे गटाने इतर पक्षांच्या नगरसेवकांना लक्ष्य केले आहे. विशेषतः उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या नगरसेवकांवर त्यांचा डोळा आहे. या गटाचे ११ नगरसेवक निवडून आले आहेत. शिंदे गटाकडून त्यांना मोठ्या ऑफर देऊन पक्षांतरासाठी प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे समोर येत आहे..KDMC Election Updates: महापौर पदासाठी शिंदे-भजापमध्ये रस्सीखेच! ठाकरेंचे नगरसेवक आहेत तरी कुठे? .फोडाफोडीच्या धास्तीने ठाकरे गटात अस्वस्थताया फोडाफोडीच्या धास्तीने ठाकरे गटात अस्वस्थता पसरली आहे. शनिवारी सकाळी ठाकरे गटाचे नवनिर्वाचित नगरसेवक मधुर म्हात्रे यांनी श्रीकांत शिंदे यांची भेट घेतली. त्यानंतर लगेचच या गटातील दुसऱ्या नगरसेविका ॲड. किर्ती ढोणे याही श्रीकांत शिंदे यांना भेटल्या. या भेटींमुळे राजकीय चर्चांना उधाण आले आणि ठाकरे गटात संशयाचे वातावरण निर्माण झाले. अशा वेळी ठाकरे गटाचे आणखी एक नगरसेवक नितीन खंबायत यांनी अनपेक्षित पाऊल उचलल्याची चर्चा होती. कल्याण पूर्व मतदारसंघातून ठाकरे गटाने त्यांना उमेदवारी दिली होती आणि ते निवडणुकीत विजयीही झाले. मात्र, विजयानंतर शिंदे गटाने त्यांना पक्षांतरासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले. मोठमोठ्या ऑफर देऊन त्यांना आकर्षित करण्यात आल्याचा आरोप आहे. .पक्षाशी निष्ठावान राहण्यावर ठामदरम्यान नितीन खंबायत हे पक्षाशी निष्ठावान राहण्यावर ठाम आहेत. ते शिंदे गटात जाण्यास तयार नव्हते आणि पक्षद्रोह करणे त्यांना मंजूर नव्हते. मात्र ते जंगलात लपले नाहीत, ते ठाकरे गटाच्या ९ नगरसेवकांसोबत असल्याची माहिती मिळत आहे. तसचे ते आज मुंबईत मातोश्रीवर जाणार आहेत. .महाराष्ट्रातील राजकारणात नवीन चर्चाया घटनेने महाराष्ट्रातील राजकारणात नवीन चर्चा सुरू झाली आहे. फोडाफोडीचे राजकारण किती टोकाला जाऊ शकते, विरोधी पक्षांना बहुमतासाठी संघर्ष करावा लागत असताना, अशा प्रकारच्या युक्त्या वापरल्या जात असल्याने नैतिकतेचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. केडीएमसीमध्ये महापौरपदाची निवडणूक लवकरच होणार असून, त्यासाठी शिंदे गट आणि भाजप युती आणखी मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात आहे. मात्र, ठाकरे गटाच्या नगरसेवकांना रोखण्यासाठी ते किती प्रयत्न करणार, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे..Uddhav Thackeray : मुंबईत आपला महापौर व्हावा, हे स्वप्न! मुंबईच्या निकालावर उद्धव ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.