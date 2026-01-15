KDMC Election : शरद पवारांच्या NCP उमेदवाराचं नाव EVM वर चुकीचं! 'शेखर'चं 'शेख' केल्याचा आरोप, मतदारांमध्ये संभ्रम!

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील टिटवाळा प्रभाग क्रमांक ३ मधील निवडणुकीत एका उमेदवाराच्या नावात गंभीर चूक झाल्याचे समोर आले आहे. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार शेखर वाकोडेचे नाव EVM आणि डिस्प्लेवर 'शेख वाकोडे' असे दाखवले जात असल्याचा दावा करण्यात आला. या चुकीमुळे मतदारांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला असून, निवडणूक आयोगाच्या चुकीचे आरोप होत आहेत..उमेदवार शेखर वाकोडे यांनी सांगितले की, अनेक मतदारांकडून फोन येत आहेत. त्यांना EVM वर माझे नाव दिसत नसल्याचे ते सांगतात. निवडणूक आयोगाने छोट्या-छोट्या चुका पकडून इतर उमेदवारांचे अर्ज बाद केले. काहींना वेळेअभावी रद्द केले. मात्र, माझ्या नावात 'शेखर अप्पाराव वाकोडे' ऐवजी 'शेख अप्पाराव वाकोडे' असे आले. यामुळे मतदार दिशाभूल होत आहेत. माझ्या ५ ते १० वर्षांच्या परिश्रमाला याचा फटका बसला आहे..महाराष्ट्रात निवडणूक प्रक्रियेत अनेक ठिकाणी अशा समस्या दिसत आहेत. बोटावरील शाई पुसली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. काही मतदान केंद्रांवर मशिन खराब होत आहेत. बटण दाबले तरी ते योग्य प्रतिसाद देत नाहीत. मत कुणाला गेले हेही स्पष्ट होत नाही. परिणामी, मतदारांमध्ये असंतोष वाढला आहे..उमेदवार आणि मतदार दोघांनाही त्रासनिवडणूक आयोगाच्या या त्रुटींमुळे प्रक्रिया पारदर्शक राहिली नसल्याचे मत व्यक्त होत आहे. उमेदवार आणि मतदार दोघांनाही याचा त्रास होत आहे. याबाबत आयोगाकडून अद्याप स्पष्टीकरण आलेले नाही. टिटवाळ्यातील या घटनेने स्थानिक स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे. शेखर वाकोडे यांनी या चुकीची दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे, पण निवडणूक संपेपर्यंत त्याचा परिणाम कायम राहण्याची शक्यता आहे..KDMC Election : ठाकरेंच्या अधिकृत उमेदवाराचा महायुतीच्या उमेदवाराला पाठिंबा, शिंदे गटात प्रवेश; प्रभागात विरोधक नावापुरते.बोटावरील शाईच्या गुणवत्तेबाबतही प्रश्नमहाराष्ट्रातील इतर भागांतही समस्या उद्भवल्या आहेत. काही ठिकाणी EVM मधील नावे किंवा चिन्हे चुकीचे दाखवले जात आहेत. बोटावरील शाईच्या गुणवत्तेबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मशिनच्या तांत्रिक दोषांमुळे मतदान प्रक्रिया मंदावली आहे. यामुळे निवडणूक आयोगावर टीका होत आहे. .पारदर्शकता आवश्यकउमेदवार शेखर वाकोडे यांचा म्हणणे आहे की, अशा चुका टाळण्यासाठी आयोगाने अधिक काळजी घ्यायला हवी. मतदारांना विश्वास वाटावा यासाठी पारदर्शकता आवश्यक आहे. या घटनेने प्रभागातील निवडणुकीवर परिणाम होऊ शकतो. आता आयोग काय पावले उचलतो हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. .KDMC Election: कल्याण-डोंबिवलीसाठी तब्बल २२४ लाडक्या बहिणी रिंगणात; निवडणुकीसाठी विविध राजकीय पक्षांकडून संधी...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.