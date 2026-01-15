मुंबई

KDMC Election : शरद पवारांच्या NCP उमेदवाराचं नाव EVM वर चुकीचं! 'शेखर'चं 'शेख' केल्याचा आरोप, मतदारांमध्ये संभ्रम!

KDMC Election Controversy: Alleged EVM Name Error Sparks Voter Confusion : टिटवाळा प्रभागातील ईव्हीएम वाद; उमेदवाराच्या नावातील चुकांमुळे मतदान प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील टिटवाळा प्रभाग क्रमांक ३ मधील निवडणुकीत एका उमेदवाराच्या नावात गंभीर चूक झाल्याचे समोर आले आहे. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार शेखर वाकोडेचे नाव EVM आणि डिस्प्लेवर 'शेख वाकोडे' असे दाखवले जात असल्याचा दावा करण्यात आला. या चुकीमुळे मतदारांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला असून, निवडणूक आयोगाच्या चुकीचे आरोप होत आहेत.

