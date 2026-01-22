KDMC Explained: पक्षांतर केलेले नगरसेवक अपात्र होणार, कायदा काय सांगतो? गट म्हणून नोंदणी नाही त्यांचं काय?

महापालिका निवडणुकीनंतर राज्यात राजकीय उलथापालथ मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोडेबाजार रोखण्याची ग्वाही दिली होती, तरीही पक्षांतराची प्रक्रिया वेगाने पुढे सरकत आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत मनसेचे 6 सदस्य निवडून आले. त्यापैकी 4 जणांनी एकत्र येऊन गटाची स्थापना केली, तर दोन जण स्वतंत्र राहिले. हे दोघे एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला साथ देणार आहेत. दुसरीकडे, उद्धव ठाकरे गटाचे अकरा सदस्य निवडून आले. त्यातील 2 मनसेत सामील झाले, तर 2 शिंदे गटात गेले. या घडामोडींमुळे एक प्रश्न उपस्थित होतो. ज्यांचा कोणताही गट नाही, त्यांचे काय होईल? पक्षाच्या चिन्हावर निवडून येऊनही ते इतर पक्षात जाण्याचा नगरसेवकांना अधिकार आहे का?.कायदा काय सांगतो?या संदर्भात कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी स्पष्ट मत मांडले. ते म्हणतात, ५२ व्या घटना दुरुस्तीने दल-बदल प्रतिबंध कायदा लागू झाला. हा कायदा राजकीय भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी राजीव गांधी यांनी आणला, कारण पक्षांतरामुळे इतर अनाचार वाढतो. मात्र, आपण या कायद्याचे विकृत रूपच अधिक विकसित केले आहे. महाराष्ट्रात साडेतीन वर्षांपासून या कायद्यातील पळवाटा शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कायदा मजबूत करण्याऐवजी त्यातून सुटका मिळवण्यावर भर दिला जातो.मुख्य मुद्दा असा आहे: एखाद्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलात आणि निवडणूक आयोगाने प्रमाणपत्र दिले, तर त्या क्षणापासून तुम्ही त्या पक्षाचे सदस्य आहात. हा पक्ष सोडून दुसरीकडे गेलात, तर लगेच अपात्र ठरता. पक्षाच्या सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. सूचनांचा विरोध केलात किंवा पक्ष सोडलात, तर सदस्यत्व रद्द होते. कायदेमंडळात मतदानाच्या वेळी विरुद्ध भूमिका घेतली किंवा मतदानच केले नाही, तरी अपात्रता येते..KDMC Election Updates: महापौर पदासाठी शिंदे-भजापमध्ये रस्सीखेच! ठाकरेंचे नगरसेवक आहेत तरी कुठे? .ज्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे नोंदणी केली, त्यातील कोणी बाहेर पडले तर ते अपात्र होतील. ज्यांनी नोंदणी केली नाही, ते स्वतंत्रपणे नोंदवू शकतात, फक्त पक्षाची मंजुरी आवश्यक आहे. या कायद्यात दोन अपवाद आहेत. पूर्वी एक तृतीयांश सदस्य गेल्यास चालायचे, आता नाही. सध्या दोन तृतीयांश सदस्य दुसऱ्या पक्षात सामील झाले आणि मर्जर झाले, तर सदस्यत्व टिकते. मात्र, एक-दोन व्यक्ती दुसऱ्या पक्षात गेल्या, तर त्या अपात्र ठरतात. हाच सध्याचा कायद्या सांगतो.आघाडी किंवा गट म्हणून नोंदणी करणे अनिवार्यआघाडी किंवा गट म्हणून नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. नोंदणीनंतर गट प्रमुखाच्या आदेशांचा अवमान करून वेगळी भूमिका घेतली, तर दल-बदल प्रतिबंध कायदा लागू होऊ शकतो. परिणामी, नगरसेवक पदही गमावता येऊ शकते. महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अपात्रता अधिनियम १९८६ आणि महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम १९८७ नुसार, ज्यांनी गट म्हणून विभागीय आयुक्तांसमोर स्वाक्षरी केली, त्यांना पक्षाच्या सूचनांचा विरोध करून मतदानात वेगळे वागता येणार नाही..मनसेच्या नगरसेवकांचे भवितव्य काय?कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत मनसेने आपल्या पाच सदस्यांचा वेगळा गट म्हणून आयुक्तांकडे नोंद केली. तसेच, शिंदेसेना आणि मनसे यांची आघाडी म्हणून अधिकृत नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे दोन्ही गटांच्या सदस्यांना व्हिप लागू राहील. उद्धवसेनेच्या ६५ पैकी ६४ सदस्यांनी एकत्र नोंदणी केली. एक सदस्य अनुपस्थित राहिला..ठाकरेंचे नगरसेवक अपात्र होणार?कल्याण-डोंबिवलीत ठाकरे गटाच्या अकरा सदस्यांपैकी सात जणांची नोंदणी झाली. त्यातील दोघे मनसेत, तर दोघे शिंदे गटात गेले होते. शिंदे गटातील दोघे परत आले, पण मनसेत गेलेले परत आले नाहीत. त्यामुळे त्यांची अपात्रता होण्याची शक्यता आहे.कायदेतज्ज्ञांच्या मते, पळवाटा बंद करण्यासाठी कायद्यात आणखी सुधारणा आवश्यक आहेत. अन्यथा, घोडेबाजार सुरूच राहील. राज्यातील इतर महापालिकांमध्येही अशाच प्रकारच्या हालचाली सुरू आहेत, ज्यामुळे प्रशासनावर परिणाम होतो. गट नोंदणी आणि व्हिपचे पालन हे लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत. अपात्रतेच्या धोक्याने सदस्यांना जबाबदार राहण्यास भाग पाडले जाते. मात्र, कायद्याचे विकृत रूप रोखण्यासाठी सक्रिय पावले उचलणे महत्वाचे आहे..KDMC Update: शिंदे गटाकडून फोडोफोडीचे प्रयत्न... ठाकरे गटाचा नगरसेवक खरंच जंगलात लपला? खरं काय? मुंबईच्या राजकारणात खळबळ! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.