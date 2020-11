मुंबई विमानतळावर क्रिकेटर कृणाल पांड्याला DRI ने घेतलं ताब्यात, चौकशी सुरु!

मुंबई : मुंबई इंडियन्स संघातील क्रकेटर कृणाल पांड्याला मुंबई विमानतळावर ताब्यात घेण्यात आलंय. (Directorate of Revenue Intelligence) डीआरआयने खेळाडू कृणाल पांड्याला ताब्यात घेतलंय. भारतात येताना कृणाल पांड्याने निर्धारित क्षमतेपेक्षा अधिक सोनं भारतात आणल्याने त्याला ताब्यात घेण्यात आलं आहे.

मिळालेल्या अधिक माहितीनुसार दुबईहून मुंबईत परतलेल्या खेळाडू कृणाल पांड्याची मुंबई विमानतळावर चौकशी केली जातेय. निर्धारित क्षमतेपेक्षा अधिक सोनं भारतात आणल्याप्रकरणी कृणाल पांड्याला विमानतळावर ताब्यात घेण्यात आलं आहे. UAE मधून मुंबईत परतत असताना जे कस्टम डिक्लेरेशन दिले जाते त्या क्षमतेपेक्षा जास्त सोनं कृणालकडे सापडलं आहे. .

Cricketer Krunal Pandya stopped by Directorate of Revenue Intelligence (DRI) at the Mumbai International Airport over suspicion of being in possession of undisclosed gold and other valuables, while returning from UAE: DRI sources pic.twitter.com/9Yk82coBgz

— ANI (@ANI) November 12, 2020