आता 'या' दुकानांचा परवाना रद्द होणार, बदलापूर नगरपालिकेचा मोठा निर्णय; नेमकं कारण काय?

बदलापूर : शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करण्याच्या वाढत्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कुळगाव-बदलापूर नगरपालिकेने कठोर पाऊल उचलले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करताना आढळल्यास संबंधितांवर तत्काळ कारवाई केली जाणार आहे. .तसेच मद्यविक्री दुकानांच्या बाहेर उभे राहून मद्यप्राशन होत असल्याचे आढळल्यास संबंधित दुकानाचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. शहरातील नागरिकांकडून वारंवार येणाऱ्या तक्रारींची दखल घेत हा निर्णय घेण्यात आला आहे..शहराची सुरक्षा, शांतता आणि शिस्त अबाधित राखण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. अनेक वेळा शाळा, धार्मिक स्थळे आणि रहिवासी भागांच्या आसपासही असे प्रकार घडत असल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत होता. या पार्श्वभूमीवर नगराध्यक्षा रुचिता घोरपडे, उपनगराध्यक्षा प्रियांका दामले यांनी हा निर्णय घेतला आहे..संवेदनशील भागामध्ये गस्तआता नगरपालिका आणि पोलिस प्रशासन संयुक्तपणे विशेष पथके तयार करून संवेदनशील भागांमध्ये नियमित गस्त घालणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. तसेच मद्यविक्री करणाऱ्या दुकानचालकांना त्यांच्या परिसरात शिस्त राखण्याची सक्त सूचना देण्यात येणार असून, उल्लंघन झाल्यास थेट परवाना रद्द करण्याची कठोर भूमिका घेतली जाणार आहे.या निर्णयामुळे शहरात स्वच्छता, शिस्त आणि सुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण होण्यास मोठी मदत होईल तसेच बदलापूरची 'सुसंस्कृत शहर' ही ओळख अधिक भक्कम होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.