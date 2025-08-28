मुंबई

Lalbaugcha Raja Viral Video: लालबागच्या राजाला डॉलरची माळ! गणेशोत्सवात भाविकांची अपार श्रद्धा, व्हिडिओ पाहा...

Lalbaugcha Raja 2025: Devotees Dollar Mala Donation Creates Buzz in Ganeshotsav Mumbai | लालबागच्या राजाला गणेशोत्सवात लाखो रुपये, सोनं-चांदीसह डॉलरचा हार दान! पहा भाविकांची श्रद्धा आणि उत्साहाचा हा अनोखा सोहळा.
Lalbaugcha Raja Ganeshotsav Mumbai
Lalbaugcha Raja Ganeshotsav Mumbaiesakal
Sandip Kapde
Updated on

मुंबईतील गणेशोत्सव हा केवळ उत्सव नसून भाविकांच्या श्रद्धेचा आणि भक्तीचा महासंगम आहे. यंदाच्या गणेशोत्सवात लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी भाविकांनी पहिल्याच दिवशी प्रचंड गर्दी केली. लालबागचा राजा, ज्याला मुंबईचा गणपती बाप्पा म्हणून ओळखले जाते, त्याच्या चरणी भाविकांनी लाखो रुपये, सोनं-चांदी आणि विशेषतः एक अनोखा डॉलरचा हार अर्पण केला. हा डॉलरचा हार सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरला आहे.

Loading content, please wait...
viral
video viral
ganesh chaturthi festival
lal bagh cha raja
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com