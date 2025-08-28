Lalbaugcha Raja Viral Video: लालबागच्या राजाला डॉलरची माळ! गणेशोत्सवात भाविकांची अपार श्रद्धा, व्हिडिओ पाहा...

मुंबईतील गणेशोत्सव हा केवळ उत्सव नसून भाविकांच्या श्रद्धेचा आणि भक्तीचा महासंगम आहे. यंदाच्या गणेशोत्सवात लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी भाविकांनी पहिल्याच दिवशी प्रचंड गर्दी केली. लालबागचा राजा, ज्याला मुंबईचा गणपती बाप्पा म्हणून ओळखले जाते, त्याच्या चरणी भाविकांनी लाखो रुपये, सोनं-चांदी आणि विशेषतः एक अनोखा डॉलरचा हार अर्पण केला. हा डॉलरचा हार सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरला आहे..Kolhapur Viral Video : गणेश आगमन मिरवणुकीत ‘भाई’चे गाणे घरासमोर का वाजवलास?, थेट बंदूक काढली अन् कोल्हापुरातील व्हिडीओची जोरदार चर्चा.पहिल्या दिवशी दानपेटीत कोट्यवधींची देणगीगणेशोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी लालबागच्या राजाच्या दानपेटीत भाविकांनी उदंड देणगी दिली. दानपेटी उघडल्यानंतर त्यात 10, 50, 100, 500 रुपयांच्या नोटांसह एका अनोख्या डॉलरच्या हाराने सर्वांचे लक्ष वेधले. मागील वर्षी पहिल्या दिवशी 58 लाख रुपयांची देणगी जमा झाली होती, आणि यंदाही तितकीच किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम जमा झाल्याचा अंदाज आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्राचे कर्मचारी सध्या या देणगीच्या मोजणीला लागले आहेत. या दानपेटीत केवळ नोटाच नव्हे, तर सोनं, चांदी आणि इतर मौल्यवान वस्तूंचाही समावेश आहे. या देणग्यांमधून भाविकांची लालबागच्या राजावरील अपार श्रद्धा दिसून येते..डॉलरच्या हाराची चर्चायंदाच्या गणेशोत्सवात दानपेटीत सापडलेला डॉलरचा हार हा सर्वांचे आकर्षण ठरला आहे. हा हार कोणी आणि का दान केला, याबाबत अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. काहींच्या मते, परदेशातून आलेल्या भाविकाने आपली श्रद्धा व्यक्त करण्यासाठी हा हार अर्पण केला असावा. लालबागचा राजा हा अनेकांचे श्रद्धास्थान आहे, आणि नवस पूर्ण झाल्यावर भाविक आपल्या सामर्थ्याप्रमाणे मौल्यवान वस्तू दान करतात. या अनोख्या देणगीने लालबागच्या राजाच्या दानपेटीची ख्याती आणखी वाढली आहे..लालबागच्या राजाची भक्ती आणि परंपरालालबागचा राजा हा केवळ मुंबईच नव्हे, तर देश-विदेशातील भाविकांचे आस्था केंद्र आहे. गणेशोत्सवात दरवर्षी लाखो भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. काहींचे नवस पूर्ण झाल्यावर ते सोनं, चांदी, रोख रक्कम किंवा इतर मौल्यवान वस्तू अर्पण करतात. लालबागच्या राजाच्या दानपेटीतून मिळणारी रक्कम सामाजिक कार्यासाठी वापरली जाते, ज्यामुळे या उत्सवाला एक विशेष सामाजिक आयाम प्राप्त होतो. यंदाही भाविकांनी आपल्या श्रद्धेचा आणि भक्तीचा उत्साह दाखवला आहे..गणेशोत्सवाचा सामाजिक प्रभावलालबागच्या राजाच्या गणेशोत्सवामुळे मुंबईत एक अनोखा उत्साह संचारतो. हा उत्सव केवळ धार्मिकच नव्हे, तर सांस्कृतिक आणि सामाजिक एकतेचे प्रतीक आहे. दानपेटीतून मिळणारी रक्कम रुग्णालये, शाळा आणि इतर सामाजिक उपक्रमांसाठी वापरली जाते. यामुळे लालबागचा राजा हा केवळ श्रद्धेचा विषय नसून सामाजिक बदलाचा एक मार्ग बनला आहे. भाविकांचा उत्साह आणि दानशूर वृत्ती यामुळे हा उत्सव दरवर्षी नव्या उंचीवर पोहोचतो..Pune Ganesh Festival: माधुरीचं काय चुकलं? पुण्याच्या गणेश विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी व्हायची सुमित्रा हत्तीण, काय आहे इतिहास?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.