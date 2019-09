अभ्यासू वृत्तीने उद्योग क्षेत्रात उतरा

नवी मुंबई : नवउद्योजकांनी उद्योग उभारताना केवळ आपल्या परीने विचार न करता, उद्योग क्षेत्राला कशाची आवश्‍यकता आहे, त्यांच्या अडचणी काय आहेत, याचा विचार व अभ्यास करणे गरजेचे आहे; तरच त्यांना नवा उद्योग उभारता येईल. त्यामुळे नवउद्योजकांनी त्या-त्या क्षेत्रातील लोकांशी संवाद साधण्याबरोबरच त्यांच्यात जाऊन काम करून अनुभव घेणे आवश्‍यक आहे, असे प्रतिपादन अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्त पल्लवी दराडे यांनी वाशी येथे केले. मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आणि दलित इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स ॲन्ड इंडस्ट्री (डिक्की) मुंबई विभागाच्या वतीने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीमधील उद्योजकांसाठी एकदिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेचे उद्‌घाटन राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्त पल्लवी दराडे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी त्या बोलत होत्या. याप्रसंगी डिक्कीचे फाऊंडर चेअरमन पद्मश्री मिलिंद कांबळे, कामत ग्रुप ऑफ हॉटेल्सचे संस्थापक डॉ. विठ्ठल कामत, कोकण भूमी प्रतिष्ठानचे संजय यादवराव, डॉ. अशोक करोंजकर, निश्‍चय शेळके, राजा नायक, संतोष कांबळे आदी मान्यवर उपस्थित होते. डिक्कीच्या कार्याचे कौतुक

डिक्कीने उद्योजकांना केवळ प्रोत्साहन देण्याचे काम केले नाही; तर युवकांना यात सहभागी करून घेण्याचे मोठे काम केल्याचे सांगून पल्लवी दराडे यांनी डिक्कीच्या कार्याचे कौतुक केले.

