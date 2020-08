लालबागचा राजा मंडळाची कौतुकास्पद कामगिरी; आरोग्योत्सवात मोठ्या संख्येने प्लाझ्मादान

मुंबई : कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता गणेशोत्सव ऐवजी आरोग्योत्सव साजरा करण्याचा लालबाग राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळातर्फे घेण्यात आला आहे. या आरोग्योत्सवाच्या अंतर्गत 3 ऑगस्ट ते 31 ऑगस्ट 2020 या कालावधीत प्लाझ्मादान शिबिर आयोजित केले गेले आहे. 'सकाळ'च्या बातमीचा परिणाम; उद्यापासून कल्याण डोंबिवलीतील दुकाने नियमितपणे उघडणार 4 ऑगस्टपासून सुरु झालेल्या या आरोग्योत्सवात गेल्या 15 दिवसांच्या कालावधीत 250 हून अधिक कोरोनातून ठणठणीत बरे झालेल्या व्यक्तींनी प्लाझ्मादाना साठी पुढाकार घेतला असुन आतापर्यंत 100 लोकांनी प्लाझ्मा दान केला आहे. कोरोना रुग्णांसाठी प्लाझ्मा थेरेपी जीवनदायी ठरत असुन त्यातून अनेक रुग्ण बरे होत आहेत. त्यामुळे, कोरोनामुक्त रूग्णांनी प्लाझ्मा दान करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले होते. याच आवाहनाला सकारात्मकतेने घेत फक्त 15 दिवसांत 100 लोकांचा यशस्वीरित्या प्लाझ्मा गोळा केला गेला आहे. एक प्लाझ्मा दाता दोन कोरोनाग्रस्त रुग्णांचे प्राण वाचवू शकतो. त्यामुळे, यंदा प्लाझ्मा दान शिबिर घेतले गेले आहे. पुर्णपणे नियोजनबद्ध पद्ध्तीने, स्वच्छता ठेऊनच प्लाझ्मा गोळा केला जातो. प्लाझ्मा दान करू शकणार्या व्यक्तीचे समुपदेशनही केले जाते. या शिबिराला चांगले यश आले असुन आतापर्यंत 100 जणांनी प्लाझ्मा दान केला आहे. सुधीर साळवी,

मानदसचिव, लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ --------------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

