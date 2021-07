मुंबईत तीन प्रभागात कोविडचा विळखा सैल, रुग्णवाढ एकेरी अंकात

मुंबई : लालबाग परळसह भायखळा मरीनलाईन्स परीसरात (Mumbai corona) गेल्या आठवडाभरापासून कोविड रुग्णवाढ (corona new patients) ऐकेरी अंकात नोंदवली जात आहे. एफ दक्षिण,बी आणि सी प्रभागातील रुग्णदुप्पट होण्याचा कालावधीही सर्वाधिक आहे. मरीनलाईन्स,चर्निरोडचा,सॅन्डहर्स्ट रोड तसेच लालबाग परळ (lalbaug-parel) हा चाळींचा परीसर आहे. वस्त्यां प्रमाणेच येथील लोकसंख्याही दाटीवाटी आहे. तसेच,चाळीतही प्रत्येक मजल्यावर सार्वजनिक शौचालय असल्याने कोविडचा संसर्ग (corona infection) होण्याचा धोका अधिक आहे. मात्र, तरीही या भागातील रुग्णवाढीचा दर मुंबईतील सर्वात कमी दर आहे. ( Less corona new patients in mumbai area like lalbaug parel byculla marine line-nss91)

संपुर्ण मुंबईचा सरासरी रुग्णवाढीचा दर 0.05 टक्के आहेत.तर, एफ दक्षिण लालबाग परळ,बी सॅन्डहर्स्ट रोड आणि सी मरीनलाईन्स आणि चर्निरोड परीसरात रुग्णवाढीचा दर 0.03 टक्के आहेत.तर,सी प्रभागात रुग्णदुप्पट होण्याचा कालावधी 2 हजार 761 दिवस असून हा मुंबईतील सर्वात जास्त कालावधी आहे.त्या खालोखाल लालबाग परळ 2 हजार 473 दिवस आणि सॅन्डहर्स्ट रोड परीसरात 2 हजार 379 दिवसात कोविडचे रुग्ण दुप्पट होण्याचा कालावधी आहे.

सी प्रभागात आता पर्यंत 6 हजार 891 रुग्णांची नोंद झाली असून त्यातील 27 जणांवर अद्याप उपचार सुरु असून आता पर्यंत 268 जणांचामृत्यू झाला आहे.बी प्रभागात 3 हजार 897 रुग्णांची नोंद झाली असून 182 जणांचा मृत्यू झाला अाहे तर 14 जणांवर अद्याप उपचार सुरु आहे. एफ दक्षिण प्रभागात 20 हजार630 रुग्णांची नोंद झाली असून त्यातील 626 जणांचा मृत्यू झाला आहे.तर,87 रुग्णांवर सध्या उपचार सुरु आहेत.

दिवस --- बी ---- एफ दक्षिण ---सी

22 जुलै 2 12 2

23 जुलै 0 8 1

24 जुलै 2 4 2

25 जुलै 0 2 1

26 जुलै 0 5 3

27 जुलै 1 3 3

28 जुलै 3 6 1