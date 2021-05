अकरावीच्या प्रवेशासाठी सीईटीसारखी ऑफलाईन परीक्षा?

मुंबई: दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतलेल्या शालेय शिक्षण विभागाने आता विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण कसे करायचे, यासाठी निर्माण झालेला पेचप्रसंग सोडविण्यासाठी विविध पर्यायांचा विचार सुरू केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर अंतर्गत मूल्यमापनासोबत अकरावीच्या प्रवेशासाठी सीईटीच्या (cet exam) धर्तीवर एखादी ऑफलाईन परीक्षा ( offline exam) घेता येईल काय यासाठी सर्वेक्षण सुरू केले आहे. कोरोनाचा (corona) कहर कमी झाल्यानंतर ही परीक्षा जुलै महिन्यात घेण्याचा विचार असल्याचे मंडळाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. (Like cet will take offline exam for eleventh admission)

यासाठी इयत्ता अकरावी प्रवेशासाठीच्या सीईसीसारख्या परीक्षेबाबत दहावीच्या विद्यार्थ्यांकडून अभिप्राय आणि त्यांची मते मागविले जात असून दुसरीकडे शाळा स्तरावर विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यमापन करावे काय? यासाठी अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत. यासाठी शालेय शिक्षण आणि एससीईआरटीने हे सर्वेक्षण सुरू केले आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाच्या संकेतस्थळावर अकरावीच्या वर्गात प्रवेशासाठी गुण देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागामार्फत एक स्वतंत्र सीईटीसारखी परीक्षा घ्यावी काय असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे. तसेच ही परीक्षा राज्यातील दहावीचे सर्व विद्यार्थी देऊ शकतील. यासाठी या परीक्षेचे स्वरूप हे साधारणत: ओएमआर पद्धतीनुसार ठेवले जाणार आहे. यासाठी दहावीतील सर्व विषयांचा मिळून एकत्रित एक 2 तासांचा पेपर ठेवण्यात व ही परीक्षा जुलैमध्ये घेण्याचे नियोजन आहे.

या परीक्षेत मिळणाऱ्या गुणांच्या आधारावरच अकरावीचे प्रवेश केले जातील असाही विचार मंडळाकडून करण्यात आला आहे. यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात विद्यार्थ्यांनी आपले मत नोंदविण्याचे आवाहन https://www.research.net/r/11thCETTEST या संकेतस्थळावर करण्यात आले आहे. यासोबत शाळांसाठीही स्वतंत्र लिंक देण्यात आली असून त्यात त्यांनी शाळा स्तरावर विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यमापन करावे काय ? यासाठी शाळा सक्षम व तयार आहेत काय ? हे त्यांच्याकडून जाणून घेतले जाणार आहे.

शाळांनी यासर्वेक्षणासाठी आपला सहभाग नोंदविण्यासाठी त्यांना सक्तीही करण्यात आली आहे. तसेच मागील वर्षेभरात ज्या शाळांनी, शिक्षकांनी ऑनलाईन वर्ग घेतले आहे, ऑनलाईन चाचण्या घेतल्या आहेत, अथवा इतर माध्यमातून वर्ग आणि चाचण्या घेतल्या, त्या सर्वांचा अंतर्गत मुल्यमापनात समावेश केला जाणार आहे, शिवाय इतर परीक्षाचाही त्यांचा समावेश केला जाणार आहे. ज्या शाळांना ऑनलाईन शिक्षण देता आलेले नाही अशा शाळांना कदाचित नववीच्या परीक्षेच्या आधारावर अंतर्गत मूल्यमापन करता येईल, मात्र यासाठी सर्व मंडळाच्या https://www.research.net/r/10INTASSESSMENT या संकेतस्थवर शाळांनी भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.