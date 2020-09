मुंबईतील सेंच्युरी बाजारमधील जुन्या पासपोर्ट ऑफिस इमारतीत स्फोट

मुंबई : मुंबईतील सेंच्युरी बाजार येथील एका जुन्या पासपोर्ट ऑफिस इमारतीचा स्लॅब कोसळला आहे. या अपघातात कोणतीही जिवीतहानी झालेली नाही. मुंबईतील वरळीतील जुन्या पासपोर्ट ऑफिस इमारतीमध्ये एक स्फोट झाल्याने हा स्लॅब कोसळल्याची माहिती समोर येतेय. या इमारतीच्या एका लॅबमध्ये लिक्वीड नायट्रोजन टॅंकमध्ये स्फोट झालाय. या स्फोटात एक महिला जखमी आहे. याबाबतची माहिती मिळताच अग्निशमनदल घटनास्थळी दाखल झालं. ही घटना आज सकाळी पावणे ९ वाजता घडल्याची माहितीही अग्निशमन दलाने दिली आहे. सदर कार्यालय बंद होतं. त्यामुळे या कार्यालयात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. मात्र दुर्दैवाची बाब म्हणजे एक महिना या स्फोटात किरकोळ जखमी झाल्याचं समजतंय. सविस्तर बातमी अपडेट होतेय liquid nitrogen blast in the old passport office building at century bazar worli

