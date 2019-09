माणगाव (बातमीदार) : पावसाळा अजून सुरू असून अधूनमधून येणाऱ्या सरींमुळे येथील नद्या दुथडी वाहताना दिसत आहेत. सध्या पाऊस कमी झाल्याने नद्यांचे काठ दिसू लागले आहेत. मात्र, याच काठांना बसलेला प्रदूषणाचा विळखा विचार करावयास लावणारा आहे. नद्या या जलाचे स्रोत आहेत. सध्या राज्यात प्लास्टिकबंदी असूनही हेच प्लास्टिक नदी काठांवर जमा झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे याबाबतीत कोणतेही गांभीर्य नसल्याचेच समोर आले आहे. यावर्षी धुवाधार पडलेल्या पावसाने अनेकदा जनजीवन पूर्णतः विस्कळित झाले. अनेक गावांत, शहरांत पुराचे पाणी शिरले. मात्र, या पाण्यासोबत गाव, शहरातील कचरा नद्या, नाल्यांत वाहून गेला. पावसाचा जोर कमी होताच नद्या, नाल्यांचे काठ उघडे पडले. या काठावर व झाडीत मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिकचा कचरा अडकलेला दिसून येत आहे. अतिशय ओंगळवाणे दिसणारे हे दृश्‍य नद्यांच्या अस्तित्वावरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. या प्रदूषणामुळे नद्या लवकरच मृत होतील आणि त्‍यामुळे जैवविविधता धोक्‍यात येईल. पावसाबरोबर नद्यांना आलेल्या पुराने मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक वाहून आले आहे. आता पाणी ओसरल्यावर हा कचरा व प्लास्टिक दिसत असल्याने नद्यांची जैवविविधता धोक्‍यात आली आहे. परिणामी, आता प्रदूषणात वाढ होईल आणि पिण्याच्या पाण्याचे यामुळे संकट उभे राहील.

- विजय आरसे, निसर्गप्रेमी

