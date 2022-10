Dasara Melava: तेजस ठाकरेंची दिसली जादू! तरुणाईला आवरला नाही सेल्फीचा मोह

By

मुंबई : शिवेसनेचा दसरा मेळावा शिवाजी पार्क मैदानावर नुकताच पार पडला. यावेळी ठाकरे कुटुंबातील सर्वजण या मेळाव्याला हजर होते. उद्धव ठाकरेंचे धाकटे पुत्र तेजस ठाकरे देखील या ठिकाणी उपस्थित होते. तेजस ठाकरेंची यावेळी तरुणाईला भूरळ पडल्याचं दिसून आलं. तेजससोबत सेल्फी घेण्यासाठी त्यांनी गर्दी केल्याचं माध्यमांच्या कॅमेरॅनी टिपलं. (magic of Tejas Thackeray at Dasara Melava youth seen taking selfies)

हेही वाचा: Dasara Melava: 'गाई'चं हिंदुत्व बस्स झालं आता 'महागाई'वर बोला; उद्धव ठाकरेंचा भाजपवर टोला

शिवेसेनेच्या मेळाव्यावेळी व्यासपीठावर ठाकरेंना पाठिंबा असणारे सर्व जुने शिवसैनिक उपस्थित होते. त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे देखील व्यासपीठावर होते. पण रश्मी ठाकरे आणि तेजस ठाकरे हे व्यासपीठाखाली पहिल्या रांगेत बसले होते. शिवसेनेनं दसरा मेळाव्याची प्रसिद्धी करताना प्रसिद्ध केलेल्या पोस्टरवर तेजस ठाकरेंचा देखील फोटो लावला होता. त्यामुळं खरंतर तेजस यांना लॉन्च केलं जाईल असंही बोललं जात होतं, पण तसं झालं नाही.

हेही वाचा: Dasara Melava : "...तर बीकेसीवर कचरा मेळावा सुरुए"; भास्कर जाधवांकडून शिंदे गटावर निशाणा

मात्र, तेजस ठाकरेंची जादू यावेळी पहायला मिळाली. मेळाव्याला आलेल्या तरुणांनी तेजस यांच्यासोबत सेल्फी घेण्याचा मोह आवरला नाही. या तरुणांच्या विनंतीलाही त्यांनी प्रसिसाद दिला आणि त्यांच्यासोबत फोटो काढले. त्यांच्या या कृतीमुळं सर्वसामान्य तरुणांमध्ये मिसळणारा ठाकरे घरातील व्यक्ती म्हणूनही त्याची प्रतिमा तयार होण्यास मदत होऊ शकेल.

हेही वाचा: Dasara Melava: बीकेसीत अवतरले 'बाळासाहेब'; फोटो काढण्यासाठी शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांची गर्दी

दरम्यान, उद्दव ठाकरे यांनी आपल्या भाषणात शिंदे गट आणि भाजपवर सडकून टीका केली. गद्दारी, हिंदुत्व, महागाई अशा विविध मुद्द्यांवरुन त्यांनी चौफेर हल्लाबोल केला.