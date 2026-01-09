मुंबई

MAH-CET 2026 : बी.एड. आणि एलएल.बी. करिअरची दारे उघडली! सीईटी नोंदणी सुरू; 'या' तारखेपर्यंत करा अर्ज

B.ed & Law Entrance Exam Registration Dates : राज्यातील बी.एड. आणि तीनवर्षीय एलएल.बी. अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी महाराष्ट्र सीईटी सेलने ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली आहे.
MAH-CET 2026: Online Registration Opens for B.Ed and 3-Year LLB Courses

मुंबई : राज्यातील विविध महाविद्यालयातील बी. एड. (जनरल व स्पेशल), बी. एड. (इलेक्ट.) आणि तीनवर्षीय एलएल. बी. या दोन अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या सीईटीच्या ऑनलाईन नोंदणीला सुरुवात झाली आहे. ही नोंदणी २३ जानेवारीपर्यंत चालणार असल्याची माहिती आज सीईटी सेलकडून देण्यात आली.

