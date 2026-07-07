Mahad Chavdar Tale Satyagraha Play: 'पाण्याने पेटला वणवा' नाटकाचा विधानभवनातील सेंट्रल हॉलमध्ये विशेष प्रयोग

मुंबई : आज रंगमंचावरून पेटलेली ही ज्योत पुढील हजार वर्षे पिढ्यान्पिढ्या समाजाला समानता, स्वाभिमान आणि न्यायाचा मार्ग दाखवत राहील या शब्दात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पाण्याने पेटला वणवा या आमदार राजकुमार बडोले लिखित नाट्यकलाकृतीचे कौतूक केल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेल्या ऐतिहासिक महाडच्या चवदार तळे सत्याग्रहाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त 'पाण्याने पेटला वणवा' हे मराठी नाटक रंगभूमीवर साकारण्यात आले आहे. या नाटकाचा दुसरा प्रयोग यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठाणाच्या सभागृहात पार पडला. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष बोलत होते..राहुल नार्वेकर यांनी नाटकाचे लेखक माजी सामाजिक न्याय मंत्री तथा आमदार राजकुमार बडोले यांच्या लेखनाचे आणि सामाजिक बांधिलकीचे मनापासून कौतुक केले. ते म्हणाले की, "आज मला कळले की बडोले साहेब केवळ राजकारणी नाहीत, तर ते एक संवेदनशील नाटककारही आहेत. "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी उभारलेला महाडचा चवदार तळे सत्याग्रह हा केवळ पाणी पिण्याच्या अधिकारासाठीचा संघर्ष नव्हता, तर तो आत्मसन्मान, समानता आणि सामाजिक न्यायासाठीचा ऐतिहासिक लढा होता. त्या संघर्षाने भारतीय समाजाला नवी दिशा दिली. 'पाण्याने पेटला वणवा' हे नाटक त्या ऐतिहासिक लढ्याचा जाज्वल्य वारसा नव्या पिढीपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवत आहे. या कार्याची नोंद काळाच्या पानांवर कायम राहते असेही विधानसभा अध्यक्षांनी म्हटले..महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने 'पाण्याने पेटला वणवा' या नाटकाचा विशेष प्रयोग विधानभवनातील सेंट्रल हॉलमध्ये आयोजित करण्यात येईल. या प्रयोगासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य आणि शासनाचे पूर्ण पाठबळ देण्याची जबाबदारी मी स्वीकारतो, असे आश्वासन विधानसभा अध्यक्षांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.