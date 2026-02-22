Satej Patil: झिरवळांच्या कार्यालयात ACB ची धाड, फडणवीसांच्या परवानगी शिवाय नाही; अधिवेशनापूर्वी सतेज पाटलांनी उपस्थित केला कळीचा मुद्दा

महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला महाविकास आघाडीने सरकारच्या अधिकृत चहापान समारंभावर बहिष्कार टाकला. भ्रष्टाचार, जनविरोधी धोरणे आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत आघाडीने हा निर्णय घेतला. मंत्रालयात उघडपणे चालणारे ‘लक्ष्मीदर्शन’, शेतकऱ्यांची दयनीय स्थिती आणि घटनात्मक पदांचा अवमान यासारख्या मुद्द्यांवरून विरोधकांनी महायुती सरकारला जोरदार टीकेचे लक्ष्य बनवले..सतेज पाटील काय म्हणाले?काँग्रेसचे विधान परिषद गटनेते सतेज पाटील यांनी शक्तिपीठ महामार्गाच्या मुद्यावरून सरकारवर गंभीर आरोप केले. शेतकऱ्यांनी स्पष्ट विरोध दर्शवला असतानाही जमीन मोजणीचे काम सुरू करण्यात आले. परभणी जिल्ह्यात तर शेतकऱ्यांवर मारहाण करण्यात आल्याचा प्रकार घडला. हा महामार्ग कंत्राटदारांच्या हितासाठी शेतकऱ्यांवर लादला जात असल्याचे पाटील म्हणाले. त्याचवेळी मंत्रालयातील मंत्री राधाकृष्ण झिरवळ यांच्या कार्यालयात एसीबीने धाड घातल्याची घटना त्यांनी उपस्थित केली. “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या परवानगीशिवाय अशी कारवाई होऊ शकत नाही. एसीबी इतके स्वतंत्र असेल तर आम्ही त्यांचा सत्कार करू,” असा टोला त्यांनी लगावला..Budget Session: अधिवेशन सुरू होण्याआधीच रणसंग्राम! बहिष्कार, सरकारला 6 गंभीर मुद्द्यांवर घेरण्याची तयारी, काय आहे विरोधकांचा प्लॅन?.महाविकास आघाडीची बैठकमहाविकास आघाडीची बैठक मंत्रालयात पार पडली. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून भास्कर जाधव, आदित्य ठाकरे, अनिल परब, अजय चौधरी आणि सुनील प्रभू उपस्थित होते. काँग्रेसतर्फे विजय वडेट्टीवार, सतेज पाटील, अमीन पटेल तर राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) गटाकडून माजी आमदार मिलिंद कांबळे यांनी भाग घेतला.काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यातील शेतकरी संकटावर प्रकाश टाकला. जानेवारी महिन्यात एकट्या मराठवाड्यात ७६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्यात बीड जिल्ह्यात २४ घटना घडल्या. कर्जमाफीचा ठोस धोरण नसणे, पीकविमा न मिळणे आणि अतिवृष्टीसाठी केंद्राकडे पाठवलेल्या मदत प्रस्तावाला निधी न मिळणे याबाबत सरकारला जाब विचारला. .शेतकऱ्याला किडनी विकण्याची वेळ“चंद्रपूर येथील एका शेतकऱ्याला किडनी विकण्याची वेळ आली, ही महाराष्ट्रातील विदारक वस्तुस्थिती आहे,” असे वडेट्टीवार म्हणाले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मृत्यूबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. “घातपात की अपघात, यावर सरकारची भूमिका अस्पष्ट आहे. मृत्यूनंतर शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आला. इतकी घाई कुणाला होती? प्रक्रिया योग्य होती तर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्थगिती का दिली?” असा सवाल त्यांनी केला..मंत्रालयातील भ्रष्टाचारावर बोटशिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटनेते भास्कर जाधव यांनी मंत्रालयातील भ्रष्टाचारावर बोट ठेवले. “मंत्री झिरवळ यांच्या पीएला अटक झाली तरी राजीनामा घेण्यात आलेला नाही. उच्चपदस्थ मंत्र्यांच्या जवळच्या व्यक्तीच्या ड्रग फॅक्टरीवर धाड पडली, पण कारवाई नाही. संजय शिरसाठ आणि योगेश कदम यांच्याविरुद्ध पुरावे असूनही सरकार गप्प आहे,” असे जाधव म्हणाले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वीजदर कमी करण्याची घोषणा केली होती, मात्र महावितरणने दरवाढीचा प्रस्ताव सादर केला. “ही जनतेची फसवणूक आहे,” अशी टीका त्यांनी केली.आदित्य ठाकरे यांनी पायाभूत सुविधांवरील दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “फडणवीस स्वतःला ‘इन्फ्रामॅन’ म्हणवतात, पण मुलुंडमध्ये मेट्रोचा स्लॅब कोसळून एक जणाचा मृत्यू झाला. MMRDA चा पूल आठवे आश्चर्य ठरेल. रस्त्यावर चालताना मृत्यूची भीती, शहरात राहणे कठीण झाले आहे. बहुमत असूनही विरोधकांची भीती का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. विधानसभा अध्यक्षांच्या ‘दादागिरी’चाही त्यांनी निषेध केला..Maharashtra Budget: इतिहासात पहिल्यांदाच अशी वेळ! अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांसाठी कसोटीची परीक्षा; सत्ताधाऱ्यांचा वरचष्मा?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.