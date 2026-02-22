मुंबई

Satej Patil: झिरवळांच्या कार्यालयात ACB ची धाड, फडणवीसांच्या परवानगी शिवाय नाही; अधिवेशनापूर्वी सतेज पाटलांनी उपस्थित केला कळीचा मुद्दा

ACB Raid Controversy Sparks Political Storm Ahead of Maharashtra Budget Session: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वीच राज्याच्या राजकारणात खळबळ; झिरवळांच्या कार्यालयातील ACB धाडीवरून विरोधक आक्रमक, शेतकरी संकट, महामार्ग व भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी सरकार अडचणीत
महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला महाविकास आघाडीने सरकारच्या अधिकृत चहापान समारंभावर बहिष्कार टाकला. भ्रष्टाचार, जनविरोधी धोरणे आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत आघाडीने हा निर्णय घेतला. मंत्रालयात उघडपणे चालणारे ‘लक्ष्मीदर्शन’, शेतकऱ्यांची दयनीय स्थिती आणि घटनात्मक पदांचा अवमान यासारख्या मुद्द्यांवरून विरोधकांनी महायुती सरकारला जोरदार टीकेचे लक्ष्य बनवले.

