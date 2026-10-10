मुंबई

Vehicle Purchase: दुष्काळी स्थितीतही सरकारकडून वाहनखरेदी; एकूण १२.६८ कोटींच्या ४४ मोटारी घेण्याचा शासन आदेश जारी

Maharashtra Approves 44 New Vehicles, ₹12.68 Crore Vehicle Purchase या निर्णयानुसार राज्यात दौऱ्यावर येणाऱ्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती आणि राज्य अतिथींच्या वाहतुकीसाठी ४४ नवीन वाहने खरेदी करण्यात येणार आहेत.
Maharashtra Government Approves 44 New Vehicles for VIP and State Guest Transport

Maharashtra Government Approves 44 New Vehicles for VIP and State Guest Transport

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई, : महाराष्ट्रात भेट देणाऱ्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती, राज्य अतिथी आणि अन्य मान्यवरांच्या वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासनाने ४४ नवीन वाहने खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. या खरेदीसाठी १२ कोटी ६८ लाख ६४ हजार ३४२ रुपयांच्या अंदाजित खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन आदेश आज काढण्यात आला आहे

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