Vehicle Purchase: दुष्काळी स्थितीतही सरकारकडून वाहनखरेदी; एकूण १२.६८ कोटींच्या ४४ मोटारी घेण्याचा शासन आदेश जारी

मुंबई, : महाराष्ट्रात भेट देणाऱ्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती, राज्य अतिथी आणि अन्य मान्यवरांच्या वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासनाने ४४ नवीन वाहने खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. या खरेदीसाठी १२ कोटी ६८ लाख ६४ हजार ३४२ रुपयांच्या अंदाजित खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन आदेश आज काढण्यात आला आहे.राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, विविध राज्यांचे राज्यपाल व मुख्यमंत्री, सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, तसेच देश-विदेशांतील अन्य महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्ती महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर येत असतात. या मान्यवरांच्या वाहतुकीची व्यवस्था शासकीय परिवहन सेवा आणि संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या माध्यमातून केली जाते. .याशिवाय मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांनी वेळोवेळी घोषित केलेल्या राज्य अतिथींच्या वाहतूक व्यवस्थेची जबाबदारीही या यंत्रणांवर असते. त्यांच्यासाठी ही वाहने खरेदी केली जाणार आहेत. विशेष म्हणजे राज्यातील सध्याची दुष्काळी परिस्थिती व मागे जाहीर करण्यात आलेली काटकसर मोहीम या पार्श्वभूमीवर ही खरेदी केली जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. खरेदी केल्या जाणाऱ्या वाहनांमध्ये ‘इनोव्हा क्रिस्टा’सह ‘लँड क्रूझर’चा समावेश आहे. या खरेदीवर विरोधकांनी टीका केली आहे. या संदर्भात राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्याशी संपर्क केला असता उत्तर मिळू शकले नाही..या वाहनांची खरेदीप्रस्तावानुसार, ३२ टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा, दोन टोयोटा फॉर्च्युनर, एक टोयोटा लँड क्रूझर-३००, सात मारुती सुझुकी एर्टिगा, एक टोइंग वाहन आणि एका अर्बानिया बसचा समावेश आहे. उच्च दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्यात येणाऱ्या मान्यवरांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या ‘टोयोटा लँड क्रूझर-३००’ या वाहनाची अंदाजित किंमत चार कोटी सात लाख ६८ हजार रुपये आहे. ‘इनोव्हा क्रिस्टा’ वाहनांसाठी वाहतूक खर्चासह सहा कोटी ७९ लाख ८२ हजार ६४२ रुपयांचा अंदाजित खर्च प्रस्तावित आहे. ही वाहने केंद्र सरकारच्या गव्हर्न्मेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टलवरून एकल स्रोत पद्धतीने खरेदी करण्यात येणार आहेत. खरेदी करताना निधीची उपलब्धता, निर्धारित किमतींच्या मर्यादा आणि शासनाच्या प्रचलित खरेदी नियमांचे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.