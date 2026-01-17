मुंबई

निवडणूक जिंकताच सरकारचा ‘Big Decision’! मुंबई पोलिसांसाठी ४५ हजार शासकीय घरांना मंजुरी, मंत्रिमंडळ बैठकीत ११ मोठे निर्णय

Maharashtra Cabinet Clears Police Housing, Infrastructure & Jobs Push : महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकांतील विजयानंतर सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत ११ महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
Big Decisions After Civic Poll Victory: Maharashtra Cabinet Clears 45,000 Homes for Mumbai Police, Infrastructure & Jobs Push

Sandip Kapde
Updated on

महाराष्ट्रात भाजपने अनेक महापालिकांमध्ये विजय मिळवला. मुंबई महापालिकेत शिवसेनेच्या मदतीने यश मिळाले. राज्यभर विजयाचा उत्साह दिसतो. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. मुंबई पोलिस दलातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना शासकीय घरे उपलब्ध होणार आहेत. यासह मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

