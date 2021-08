राज्यात नव्या २७ 'डेल्टा प्लस' रुग्णांची नोंद; वाचा सविस्तर

मुंबई : आज राज्यात आणखी सत्तावीस डेल्टा प्लस (new delta plus patients) रुग्णांची नोंद झाली आहे. यामुळे राज्यातील एकूण डेल्टा प्लस रुग्णांची (delta plus total patient) संख्या 103 एवढी झाली आहे. राज्यात डेल्टा प्लस व्हेरियंटच्या (delta plus variant) नव्या 27 रुग्णांची नोंद (27 new patient) करण्यात आली असून येत्या काही काळात डेल्टा प्लस व्हेरियंट राज्याची चिंता वाढवणारा ठरु शकतो.

हेही वाचा: राज्याला मोठा दिलासा! दिवसाच्या कोरोना रुग्णसंख्येत मोठी घट

नव्याने सापडलेल्या 27 रुग्णांपैकी 4 रुग्ण अहमदनगर, नागपूर 5, अमरावती 6, नाशिक 2, गडचिरोलीत 6 , यवतमाळ 3 आणि भंडारा जिल्ह्यातील 1 आहेत. त्यानुसार, आता राज्यातील डेल्टा प्लस रुग्णांची संख्या 103 वर पोहोचली आहे. दरम्यान, आतापर्यंत राज्यात 5 जणांचा डेल्टा प्लस व्हेरिएंटमुळे मृत्यू झाला आहे. सेंटीनल सर्वेक्षण राज्यातील 5 प्रयोगशाळा आणि 5 रुग्णालयांची निवड सेंटीनल सेंटर म्हणून करण्यात आलेली आहे. हे प्रत्येक सेंटीनल सेंटर दर पंधरवडयाला 15 प्रयोगशालेय नमुने जनुकीय क्रमनिर्धारणासाठी राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्था आणि राष्ट्रीय पेशी विज्ञान संस्था या पुणे स्थित संस्थांना पाठवते.