Maharashtra Drought: शहरांसह गावांमध्ये पाणीकपातीचा प्रस्ताव

मुंबई, : ‘ट्रिगर-१’मध्ये पात्र न ठरलेल्या सुमारे १० ते १५ तालुक्यांचा दुष्काळ निवारणाच्या कक्षेत समावेश करण्यासाठी पंचनामे आणि अन्य निकषांचा अभ्यास करण्यात येत आहे. शहरी भागात पाणी कपातीबाबत विचार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. दुष्काळावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या शासकीय निवासस्थानी झाली. .संभाव्य पाणीटंचाई, धरणांमधून होणारा अतिरिक्त उपसा आणि काही भागांत रब्बीचे पीक घेणेही कठीण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. दुष्काळी ११ विभागांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून कोणत्या योजना राबविता येतील, याचा आराखडा तयार केला जात आहे. विकासाचे निकष आणि स्थानिक गरजांनुसार कामे हाती घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. बँकांनी कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांवर दबाव आणू नये, तसेच पीक पाहणी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धतीने करून पंचनामे अचूक करावेत, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले..कमी पाण्यात उत्पादनावर भर अल्पकालीन लाभ : सद्य:स्थितीत जाहीर करण्यात आलेल्या दुष्काळी स्थितीवर मात करण्यासाठी कमी पाण्यात चारा उत्पादन करण्यावर भर दिला जाईल. उपलब्ध चाऱ्याची टिकाऊ क्षमता वाढवून पुढील काळात टंचाईग्रस्त भागात पुरवठा करणे सुलभ होईल. दीर्घकालीन लाभ : पशुपालन व्यवसायात उद्योजकता निर्माण करण्याचे राज्याचे धोरण विचारात घेता, पशुपालक व्यवसायासाठी महत्त्वाचा असलेल्या चारा या घटकाची पुरेशा प्रमाणात उपलब्धता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.