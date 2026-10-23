NDRF Fund: दुष्काळासाठी ३५ हजार कोटींचा प्रस्ताव;‘एनडीआरएफ’चे निकष; केंद्राकडे पुढच्या आठवड्यात पाठवणार

मुंबई : राज्यातील भीषण दुष्काळ परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आणि ग्रामीण भागाला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सुमारे ३५ ते ३८ हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. ‘एनडीआरएफ’ निकषानुसार हा प्रस्ताव पुढील आठवड्यात अधिकृतपणे केंद्र सरकारकडे पाठवला जाणार आहे..राज्य सरकारने सुरुवातीला राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. या तालुक्यांमधील पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे अंतिम टप्प्यात आले असतानाच, त्यात आणखी काही तालुक्यांची भर पडल्याने एकूण ३०४ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. नवीन तालुक्यांचा समावेश झाल्यामुळे पंचनाम्यांचे काम थोडे लांबले असले, तरी सध्या हे पंचनामे ८५ ते ९० टक्क्यांहून अधिक पूर्ण झाले आहेत..दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय अभ्यास पथकाने राज्य दौरा करून प्रत्यक्ष पाहणी केली होती. या दौऱ्यादरम्यान केंद्रीय पथकातील अधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव कसा सादर करावा, याबाबत राज्य प्रशासनाला मार्गदर्शन आणि सूचना केल्या होत्या. या सूचनांचा अंतर्भाव करूनच हा प्रस्ताव तयार केला जात आहे. या प्रस्तावासाठी केवळ कृषी विभागच नव्हे, तर पशुसंवर्धन, ग्रामीण पाणीपुरवठा आणि इतर संबंधित विभागांचे प्रस्तावही गोळा करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे..दररोज झालेल्या नुकसानीच्या पंचनाम्यांचा आढावा घेऊन तयार होत असलेला हा प्रस्ताव केंद्राच्या निकषांनुसार असणार आहे. केंद्रीय पथकाच्या दौऱ्यानंतर आणि त्यांच्या सूचनेनुसार अंतिम रूप दिले जात असलेला हा प्रस्ताव पुढील आठवड्यात केंद्राकडे सादर होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे..‘या’ कारणामुळे रक्कम वाढणार !पहिल्या टप्प्यात कृषी नुकसानीसाठी १८ हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. याशिवाय, आता राज्याच्या ग्रामीण भागात उद्भवणारी पाणीटंचाई आणि टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी सुमारे आठ ते १० हजार कोटी रुपयांच्या निधीची गरज भासणार आहे. याशिवाय, जनावरांच्या चारा व पाण्याचा प्रश्नही गंभीर रूप धारण करण्याची शक्यता असून, त्यांच्या छावण्या आणि योग्य व्यवस्थेसाठी १२ ते १५ हजार कोटी रुपयांची मदत अपेक्षित आहे. या बाबींचा विचार करूनच राज्य सरकारकडून केंद्राकडे मदतीचा सर्वसमावेशक प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.