Maharashtra Drought Relief : ७३ लाख शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५ हजारांची मदत - फडणवीसांची माहिती; उर्वरितांना दोन दिवसांत रक्कम मिळणार

मुंबई, : ‘‘दिवाळीपूर्वी जाहीर केलेल्या दुष्काळी मदतीपोटी प्रत्येकी पाच हजार रुपये आतापर्यंत राज्यातील ७३ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यांत जमा झाले आहेत. बँक खात्यांतील तांत्रिक अडचणींमुळे काही शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यास विलंब झाला असून, उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांपैकी बहुतांश जणांना पुढील दोन दिवसांत रक्कम मिळेल,’’ .अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिली. पात्र शेतकऱ्यांपैकी सुमारे ९५ टक्के शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याची अपेक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले.आतापर्यंत सुमारे २१ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला असून, लाभार्थी याद्यांची पडताळणी सुरू असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले..मुख्यमंत्री म्हणाले...दिवाळी शेतकऱ्यांसह साजरी करण्यासाठी मंत्री त्यांच्या घरी जाणार आहेत.मराठवाड्याला अनेक वर्षांपासून पाण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. महायुती सरकारकडून या भागाला त्याच्या हक्काचे सात टीएमसी पाणी देण्याच्या योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात असून, धाराशिव, बीड जिल्ह्यांना त्याचा सर्वाधिक लाभ होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.