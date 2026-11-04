मुंबई

Drought Relief: दुष्काळी मदतीचे पैसे ;जमा होण्यास सुरुवात;दिवाळीआधी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा

Maharashtra Drought Relief, : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक पीक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी आर्थिक दिलासा मिळणार
Farmers receive advance drought relief as ₹5,000 payments begin reaching bank accounts.

Farmers receive advance drought relief as ₹5,000 payments begin reaching bank accounts.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई,: राज्य सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे दिवाळीच्या आधी राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर पाच हजार रुपये अग्रिम मदतीची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. सोमवारपासून (ता. २) ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होत आहे.

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