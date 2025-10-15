Local Body Election: निवडणूक आयोग हरिश्चंद्र नाही, ८ टर्म निवडून येणारे बाळासाहेब थोरात कसे पडले? ठाकरे बंधूंच्या मागण्या काय?

महाराष्ट्रातील येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पारदर्शक आणि निष्पक्ष होण्यासाठी विरोधी पक्ष एकत्र आले आहेत. मुंबईत झालेल्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाच्या बैठकीत ठाकरे बंधू उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगावर जोरदार हल्लाबोल केला. मतदार याद्यांतील लाखो खोट्या नावांचा, दुबार नोंदींचा आणि विचित्र त्रुटींचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी आयोगाला 'हरिश्चंद्र' नसल्याचा सवाल ठेवला. "VVPAT देत नाहीत म्हणजे सर्व पुरावे तुम्ही नष्ट कराल का?" असा थेट प्रश्न उद्धव ठाकरे यांनी विचारला, तर "८ टर्म निवडून येणारे बाळासाहेब थोरात ७०-८० हजाराच्या फरकाने कसे हरले? आयोग हा सत्ताधाऱ्यांसाठीच काम करतोय का?" असा खोचक सवाल राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला..सहा प्रमुख मागण्या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार, काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात, शिवसेना (यूबीटी)चे अनिल परब, जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटील (शेकाप) आणि इतर नेते उपस्थित होते. केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम आणि राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्यासोबत झालेल्या या चर्चेत शिष्टमंडळाने सहा प्रमुख मागण्या मांडल्या..निवडणुका किमान तीन महिन्यांसाठी ढकलापहिली आणि सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे मतदार याद्यांतील घोळ सुधारण्यासाठी निवडणुका किमान तीन महिन्यांसाठी ढकला. "यादीत मल्याळम भाषेतील नावे कशी आली? एका घरात २४७ मतदार कसे शक्य? वडिलांचे वय मुलापेक्षा कमी दाखवले गेले आहे," असा पुरावा जयंत पाटलांनी सादर केला. नालासोपाऱ्यात त्यांनी निदर्शनास आणलेल्या खोट्या नावांनंतर ती काढली गेली, पण आयोगाकडून उत्तर मिळत नाही, असा आरोप केला..Uddhav Thackeray: आधीचे ठाणे आनंद देणारे, आताचे ठेकेदारांचे; उद्धव ठाकरेंची एकनाथ शिंदेंवर टीका.बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्यादुसरी मागणी व्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या किंवा VVPAT अनिवार्य करा. "VVPAT नसेल तर बॅलेट पेपरच वापरा. अन्यथा मतदारांचा विश्वास कसा वाढेल?" असा आग्रह उद्धव ठाकरेंनी केला. तर राज ठाकरे म्हणाले, "याद्या आम्हाला द्या, आम्ही शहानिशा करू. अंतिम यादी का दाखवत नाही? निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक घेण्याशिवाय काय काम आहे?".नव्या मतदारांची यादी प्रसिद्ध कराऑक्टोबर २०२४ ते जुलै २०२५ दरम्यान जोडलेल्या नव्या मतदारांची यादी प्रसिद्ध करा आणि दुबार नोंदींसाठी सॉफ्टवेअर वापरा. तसेच ृ १ जुलै २०२५ ही कटऑफ डेट न ठेवता, निवडणूक तारखेपर्यंत १८ वर्षे पूर्ण झालेल्यांना मतदानाचा अधिकार द्या, डिलीट केलेल्या नावांचा तपशील आणि कारणे सार्वजनिक करा. बहुपक्षीय वॉर्ड रचना टाळा, एका पक्षाला फायदेशीर होणारी रचना करू नका, अशा मागण्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने केल्या. ठाण्यात एका पक्षाला पाहिजे अशी वॉर्ड रचना झाली असल्याचा आरोप जितेंद्र आव्हाड यांनी केला, नाव न घेता शिंदे गटावर निशाणा साधला..आयोगाकडून स्पष्टीकरणआयोगाकडून स्पष्टीकरण मिळाले की, विधानसभा निवडणुकीप्रमाणेच जुनी यादी (१ जुलै २०२५) वापरली जाईल आणि नव्या याद्या बनवण्याचा अधिकार नाही. "मतदार यादीतील बदल आमच्या कार्यकक्षेत नाही," असे चोकलिंगम म्हणाले. मात्र, शिष्टमंडळाने हे फेटाळले. "अर्ज केला तर उत्तर देत नाही. कोणाकडे दाद मागायची?" असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी केला..ही बैठक महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्वाची ठरली. महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिका, २४६ नगरपरिषदा, ३२ जिल्हा परिषदा आणि इतर संस्थांच्या निवडणुका वर्षाअखेरीस किंवा २०२६ सुरुवातीला होण्याची शक्यता आहे..Raj Thackeray : निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोठी बातमी! राज ठाकरे देखील मविआसोबत; निवडणूक अधिकाऱ्यांची भेट घेणार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.