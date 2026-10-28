Farmer Relief: दिवाळीपूर्वी दीड कोटी शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपये, अटी शर्तींसह मदत; कोण पात्र आणि अपात्र?

मुंबई : राज्यातील ३०४ दुष्काळी तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील नुकसानीपोटी प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रीम (ॲडव्हान्स) मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र, ही रक्कम देताना ३३ टक्के नुकसानीची अट घालण्यात आली असून, यामुळे अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे..आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने आज राज्यातील ३०४ दुष्काळी तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये अग्रिम मदत देण्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. त्यामध्ये, पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे, अशा पात्र सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट पाच हजार रुपयांची मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात (डीबीटीद्वारे) जमा केली जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या मदतीसाठी एक नोव्हेंबर २०२५ पासून विविध शासकीय योजनांतर्गत ई-केवायसी केली आहे, त्यांना पुन्हा ई-केवायसी करण्याची आवश्यकता असणार नाही. तसेच, ‘ॲग्रीस्टॅक’ शेतकरी ओळख क्रमांक मिळालेला नाही, अशा वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांनाही ई-केवायसीच्या आधारे मदत दिली जाणार आहे..आपत्ती काळातील ही मदत बँक कर्जखात्यात वा अन्य वसुलीसाठी वळती केली जाऊ नये, असे सक्त निर्देश शासनाने सर्व बँकांना दिले आहेत. तसेच याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. मदतीचे वाटप पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाणार आहे..मदतीस‘अपात्र’ शेतकरीही मदत सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी शासनाने काही अटी व निकषही स्पष्ट केले आहेत. शेतकरी कर्जमाफीत अपात्रतेसाठी जे निकष आहेत, ते सर्व निकष या मदतीसही लागू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी, केंद्र व राज्य शासनाचे २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक वेतन असणारे अधिकारी-कर्मचारी; तसेच सार्वजनिक उपक्रम व अनुदानित संस्थांचे उच्च वेतन घेणारे कर्मचारी, शेतीबाह्य उत्पन्नातून प्राप्तिकर भरणारे नागरिक, २५ हजारांपेक्षा जास्त निवृत्तिवेतनधारक (माजी सैनिक वगळून) आणि सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी व अधिकारीही यातून वगळण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.