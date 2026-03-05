मुंबई

Farmer Loan: शेतकरी कर्जमाफीबाबत मोठी बातमी! कृषिमंत्र्यांनी विधान परिषदेत सांगितली तारीख; कर्जमाफीचा निर्णय कधी?

Maharashtra Government Likely to Announce Final Farmer Loan Waiver Decision Before June 30 : विधान परिषदेत कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची मोठी घोषणा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या सहमतीने ३० जूनपूर्वी शेतकरी कर्जमाफीबाबत अंतिम निर्णय जाहीर होणार
dattatray bharane

dattatray bharane

esakal

Sandip Kapde
Updated on

मुंबई : शेतकरी कर्जमाफीची प्रतीक्षा संपुष्टात येणार असल्याचे संकेत कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले आहेत. विधान परिषदेत कलम २६० अंतर्गत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या सहमतीने ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल.

यासाठी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून, एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात समितीचा अहवाल सादर होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन पूर्णतः कटिबद्ध असल्याचेही कृषीमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Farmer
Dattatray Bharane
Farmer Scheme
Farmer crop Crisis

Related Stories

No stories found.