Farmer Loan: शेतकरी कर्जमाफीबाबत मोठी बातमी! कृषिमंत्र्यांनी विधान परिषदेत सांगितली तारीख; कर्जमाफीचा निर्णय कधी?

मुंबई : शेतकरी कर्जमाफीची प्रतीक्षा संपुष्टात येणार असल्याचे संकेत कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले आहेत. विधान परिषदेत कलम २६० अंतर्गत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या सहमतीने ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीचा अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल. यासाठी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून, एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात समितीचा अहवाल सादर होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन पूर्णतः कटिबद्ध असल्याचेही कृषीमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले..यावेळी त्यांनी अनेक विषयांवर माहिती दिली. पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा पुरवण्यात राज्य सरकार यशस्वी ठरले आहे. मागील नऊ वर्षांत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून ३७,५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसानभरपाई वितरित करण्यात आली आहे. खरीप २०२५-२६ हंगामापासून उत्पादनावर आधारित सुधारित पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. ‘बीड पॅटर्न’ ८०-११० मॉडेल राबवून विमा कंपन्यांच्या नफ्यावर २० टक्के मर्यादा घालण्यात आली आहे. वन्यप्राणी आणि स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठीही भरपाई देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असल्याची माहिती कृषीमंत्र्यांनी दिली..Jalgaon Farmer Loan Waiver 2026 : : जळगावच्या 45 हजार शेतकऱ्यांचे नशीब फळफळणार! सरकारने मागवली माहिती; शेतकरी कर्ज निवारण योजनेचा असा होणार फायदा!.फेब्रुवारी ते डिसेंबर २०२५ या काळात अतिवृष्टीमुळे १.३६ कोटी शेतकरी बाधित झाले होते. १.०६ कोटी हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले. यासाठी २०,१९४ कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली असून, त्यातील १५,६६१ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. यापूर्वीची दोन हेक्टर मर्यादा वाढवून आता तीन हेक्टरपर्यंत करण्यात आले आहे..शेतकऱ्यांना घरबसल्या मार्गदर्शनशेतकऱ्यांना घरबसल्या मार्गदर्शन मिळावे यासाठी कृषी विभागाने विकसित केलेल्या ‘महाविस्तार’ मोबाईल अॅपला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. सध्या ३० लाखांहून अधिक शेतकरी या अॅपचा वापर करत आहेत. पीक लागवड, रोगनियंत्रण, पाणी-खत व्यवस्थापन आणि बाजारभाव यासारख्या महत्त्वाच्या माहितीचा लाभ यातून मिळतो..शेतकऱ्यांच्या सोयींसाठी अन्य योजनाशेतकऱ्यांच्या सोयींसाठी अन्य योजना देखील जोरात राबवल्या जात आहेत. ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’ अंतर्गत साडेसात हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज पुरवली जाते. गेल्या दोन वर्षांत यासाठी ४१,४१५ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पानंद रस्ता योजना’ अंतर्गत शेतापर्यंत चांगले रस्ते उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत..Maharashtra Farmer Loan Waiver Row : शेतकरी कर्जमाफीचं काय झालं? शशिकांत शिंदेंनी सरकारला धरलं धारेवर; 'त्या' एका आश्वासनावरून जोरदार प्रहार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.