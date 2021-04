महाराष्ट्रात कुठल्या क्षेत्रातल्या कामगारांना किती आर्थिक मदत देणार समजून घ्या....

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज महाराष्ट्रातील जनतेला संबोधित केले. 'ब्रेक दि चेन' अंतर्गत त्यांनी कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी कडक निर्बंध लागू केले आहेत. हे निर्बंध तुम्हाला लॉकडाउन सदृश्य वाटू शकतात असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यात आता कलम १४४ लागू झाले आहे. पुढचे १५ दिवस कामाशिवाय अनावश्यक कोणालाही, कुठेही फिरता येणार नाही. राज्यात संचारबंदी लागू असेल. या निर्बंधांचा अनेकांना आर्थिक फटका बसणार आहे. त्यामुळे समाजातील काही घटकांना आर्थिक मदत देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. समाजातील काही घटकांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेली मदत खालीलप्रमाणे आहे. - ७ कोटी लोकांना तीन किलो गहू, दोन किलो तांदूळ मोफत देणार. - शिवभोजन योजनेत दहा रुपयांची थाळी 5 रुपयांना केली होती. आता मोफत देण्यात येणार. - रोजी मंदावणार पण रोटी थांबू देत नाहीय. - राज्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना 1500 रुपये अर्थसहाय्य देणार. १२ लाख लाभार्थी आहेत. - नोंदणीकृती घरगुती कामगारांना, अधिकृत फेरीवाल्याना १५०० रुपये देत आहोत. पाच लाख लाभार्थी आहेत. - परवानाधारक रिक्षा चालकांना १५०० रुपये देत आहोत. १२ लाख लाभार्थी आहेत. - खावटी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या आदिवासी कुटुंबांना २ हजार रुपये आर्थिक सहाय्य. १२ लाख लाभार्थी. - पाच हजार ४०० कोटी रुपये आधार देण्यासाठी बाजूला काढून ठेवला आहे. - सध्याच्या घडीला दररोज ४० ते ५० हजारे इंजेक्शन वापरतोय. हीच परिस्थिती कायम राहिली तर एक लाख रेमडेसिवीर इंजेक्शन लागतील. - बंधन एकतर्फी टाकलेली नाही. प्राण वाचवण हा बंधन टाकण्यामागचा उद्देश.

