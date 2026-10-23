Water Scarcity: राज्यातील ६३ टक्के तालुक्यांत ‘भूजल दुष्काळ’;जल पुनर्भरणाकडे दुर्लक्ष ; अत्यंत तीव्र ते सौम्य श्रेणीत २२३ तालुके

मुंबई : राज्यात पावसाची अनियमितता, भूजलाचा अनियंत्रित उपसा आणि जल पुनर्भरणाकडे वर्षानुवर्षे केलेले दुर्लक्ष यामुळे पाणीटंचाईचे भीषण संकट समोर आले आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या ऑक्टोबरमधील ‘जिल्हानिहाय भूजल दुष्काळ निर्देशांक’अहवालानुसार, राज्यातील एकूण ३५३ तालुक्यांपैकी तब्बल २२३ तालुक्यांमध्ये (६३.१७ टक्के) भूजल पातळीत मोठी घसरण होऊन दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. केवळ १३० तालुके (३६.८३ टक्के) सध्या सुरक्षित अर्थात सर्वसामान्य स्थितीत आहेत. भूजल पातळीतील खालावलेल्या स्थितीची तीव्रता अत्यंत तीव्र, तीव्र, मध्यम आणि सौम्य अशा चार श्रेणींमध्ये विभागण्यात आली आहे. राज्यातील २६ तालुके (७.३७ टक्के) ‘अत्यंत तीव्र’ भूजल दुष्काळाच्या छायेत आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात ४२ तालुके (११.९० टक्के) ‘तीव्र’ भूजल दुष्काळाचा सामना करत आहेत..ठळक मुद्देराज्यातील ७० तालुक्यांमध्ये मध्यम (१९.८३ टक्के) आणि ८५ तालुक्यांमध्ये सौम्य (२४.०८ टक्के) भूजल दुष्काळमराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण तसेच मुंबई लगतच्या ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतील काही तालुक्यांमध्येही टंचाईआगामी काळात पिण्याच्या पाण्यासह शेती आणि उद्योगांवर गंभीर परिणाम होण्याची भीतीराज्यात अपुरा पाऊस आणि भूजलाचा झालेला उपसा यामुळे ६३ टक्के तालुक्यांमध्ये भूजल पातळी चिंताजनकपणे खालावली आहे. सद्य:स्थितीत टंचाईग्रस्त भागात पिण्याच्या पाण्याचा सुरळीत पुरवठा करण्यासाठी आपत्कालीन नियोजन केले जात आहे; तसेच भूजल पातळीत सुधारणा करण्यासाठी जल पुनर्भरण आणि जलसंधारणाच्या दीर्घकालीन उपाययोजनांना प्राधान्य दिले जात आहे.- रवींद्र खेबुडकर, आयुक्त,भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा.गोंदिया जिल्हा पूर्ण सुरक्षितराज्यात एका बाजूला भूजलाची भीषण घसरण झाली असली, तरी केवळ १३० तालुक्यांमध्ये भूजल पातळी सामान्य पातळीवर टिकून आहे. गोंदिया जिल्ह्यांतील सर्वच्या सर्व ८ तालुके (१०० टक्के) सुरक्षित गटात असून तेथे भूजल स्थिती उत्तम आहे. याशिवाय पुणे जिल्ह्यातील १३ पैकी १२ तालुके, कोल्हापूर जिल्ह्यातील १२ पैकी नऊ आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील १२ पैकी नऊ तालुके भूजलाच्या दृष्टीने सुरक्षित स्थितीत नोंदवले गेले आहेत..भूजलाची स्थिती बिकटराज्यातील ६८ तालुक्यांमध्ये विहिरी आणि विंधनविहिरची पाणीपातळी तब्बल दोन ते तीन मीटरहून अधिक खोल गेली आहे. यामध्ये २६ तालुक्यांमध्ये अति तीव्र (तीन मीटरपेक्षा जास्त घसरण) तर ४२ तालुक्यांमध्ये तीव्र (दोन ते तीन मीटर घसरण) भूजल टंचाई आहे. याशिवाय ७० तालुक्यांमध्ये एक ते दोन मीटरने आणि ८५ तालुक्यांमध्ये एक मीटरपर्यंत पाणीपातळी खालावली आहे. मागील काही वर्षांच्या तुलनेत यंदा भूजलाची स्थिती अत्यंत बिकट झाली असून अनेक भागांत पिण्याच्या आणि शेतीचा पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनण्याची चिन्हे आहेत..अत्यंत तीव्र श्रेणी (प्रमुख जिल्ह्यांतील तालुके) धाराशिव ७बीड ४नाशिक ३अहिल्यानगर २रत्नागिरी २.तीव्र भूजल श्रेणी(प्रमुख जिल्ह्यांतील तालुके)लातूर १०परभणी २बीड ५अहिल्यानगर ३छत्रपती संभाजीनगर ५नांदेड ३चंद्रपूर २हिंगोली २सांगली २.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.