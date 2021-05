महाराष्ट्रात लॉकडाउन मे अखेरपर्यंत वाढणार, मंत्र्याने दिले संकेत

मुंबई: राज्यात १५ मे पर्यंत लागू असलेले लॉकडाउन सदृश्य निर्बंध (Maharashtra lockdown) महिनाअखेरपर्यंत वाढू शकतात. मुंबई, पुण्यासह अनेक जिल्ह्यांमध्ये दररोजची कोरोना रुग्णांची (corona patient) संख्या कमी होतेय. काही भागांमध्ये रुग्ण संख्या स्थिर झाली असली, तरी अजून कमी झालेली नाही, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. (Maharashtra lockdown likely to extend till May end)

राज्यातील अनेक भागात रुग्णसंख्या कमी होत असल्याने अनेक घटकांकडून निर्बंध शिथील करण्याची मागणी होत आहे. पण राज्य सरकारकडून इतक्यात निर्बंध शिथील करण्याची शक्यता कमी आहे. सध्या असलेले निर्बंध राज्य सरकार महिनाअखेरपर्यंत कायम ठेवेल असे एका वरिष्ठ मंत्र्याने सांगितले. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिले आहे. या मंत्र्याचे नाव जाहीर केलेले नाही.

"राज्यातील १२ जिल्ह्यांमध्ये कोरोना रुग्णवाढ कमी होत असल्याचे दिसून आले आहे. पण हा राज्याचा एक तृतीयांश भाग आहे. अन्य दोन-तृतीयांश जिल्ह्यांमध्ये कोरोना रुग्णसंख्या स्थिर आहे किंवा वाढत आहे. निर्बंध शिथील केले, तर रुग्णसंख्या पुन्हा वाढेल" असे या मंत्र्याने सांगितले.

कोरोना रुग्णसंख्या नियंत्रणात आल्यानंतरच निर्बंधांमध्ये शिथीलता देता येईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लॉकडाउन संदर्भात चर्चा होईल. त्यानंतर पुढे अंतिम निर्णय होईल.