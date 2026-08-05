Maharashtra Metro: मोठा निर्णय! मुंबई, पुणे, नागपूर मेट्रो प्रकल्पांना गती; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे निर्देश, दिली नवी डेडलाईन..

मुंबई : राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सुरक्षित, आधुनिक, जलद आणि पर्यावरणपूरक करण्यासाठी सुरू असलेल्या मेट्रो प्रकल्पांना वेग देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. अनावश्यक विलंबामुळे होणारी प्रकल्पातील खर्चवाढ टाळण्यासाठी काम सुरू झाल्यापासून मेट्रो प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन करा, असे निर्देशही फडणवीस यांनी दिले..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील प्रस्तावित नवे मेट्रो प्रकल्प आणि सध्या सुरु असलेल्या मेट्रो प्रकल्पांची माहिती देण्यात आली. सध्या राज्यात १७४ कि.मी. मेट्रो मार्ग प्रवाशांसाठी सुरू झाले असून २९१ कि.मी. मार्गांवर प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू आहे. याशिवाय १३० कि.मी. मार्ग मंजुरीच्या प्रक्रियेत असून ८७.१५ कि.मी. मार्गांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येत असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली..‘मेट्रो १०’ लवकरचयावेळी बैठकीत मीरा गाव ते गायमुख या मेट्रो-१० मार्गाची माहिती देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी आठ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. ९.६८ किलोमीटर लांबीच्या या मार्गावरील पाच इलेव्हेटेड स्टेशन असतील, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.प्रस्तावित मेट्रो मार्ग आणि लांबीमुंबई मेट्रो-११ (अणिक डेपो-वडाळा-गेटवे ऑफ इंडिया) : १७.५१ कि. मी.नवी मुंबई मेट्रो-१ ए आणि २ (बेलापूर-सागर संगम आणि पेंधर-नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ) : १७. ०९ कि.मी.मुंबई मेट्रो-८ (मुंबई विमानतळ ते नवी मुंबई विमानतळ ) : ३४. ९० कि.मी.मुंबई मेट्रो-१० (गायमुख–छत्रपती शिवाजी महाराज चौक) : ९.२० कि.मी.मुंबई मेट्रो-१३ (शिवाजी चौक–वसई-विरार) : २५.०३ कि.मी.मुंबई मेट्रो-१२ ए (मानपाडा–कल्याण–खुटारी–तळोजा) : १८.४० कि.मी.मुंबई मेट्रो-३ विस्तार (कफ परेड-नेव्हीनगर) : १.४० कि.मी.मुंबई मेट्रो-१४ (कांजूरमार्ग-बदलापूर) : ४५.१५ कि.मी.पुणे मेट्रो टप्पा -३ (निगडी-वाकड-नाशिक फाटा-चाकण) : ४२ कि.मी.हडपसर-लोणी काळभोर आणि हडपसर-सासवड रोड : १६.६८ कि.मी.कान्हान नदी–कान्हान सिटी (नागपूर फेज-२ विस्तार) : १. ४५ कि.मी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.