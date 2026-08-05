मुंबई

Maharashtra Metro: मोठा निर्णय! मुंबई, पुणे, नागपूर मेट्रो प्रकल्पांना गती; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे निर्देश, दिली नवी डेडलाईन..

Fadnavis Sets Three Year Deadline for Metro Projects: राज्यातील मेट्रो प्रकल्पांना वेग देत तीन वर्षांत काम पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश; विलंबामुळे होणारी खर्चवाढ रोखण्यावर भर
Maharashtra Metro Expansion Fadnavis Orders Faster Completion of Mumbai Pune and Nagpur Metro Projects

Maharashtra Metro Expansion Fadnavis Orders Faster Completion of Mumbai Pune and Nagpur Metro Projects

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सुरक्षित, आधुनिक, जलद आणि पर्यावरणपूरक करण्यासाठी सुरू असलेल्या मेट्रो प्रकल्पांना वेग देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. अनावश्यक विलंबामुळे होणारी प्रकल्पातील खर्चवाढ टाळण्यासाठी काम सुरू झाल्यापासून मेट्रो प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन करा, असे निर्देशही फडणवीस यांनी दिले.

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